5 series de streaming imperdibles en septiembre

Septiembre traerá una nueva tanda de estrenos para quienes disfrutan las series de suspenso, el drama criminal, las historias inspiradas en hechos reales y los realities de competencia.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Apple TV+, preparan regresos esperados y nuevas producciones que buscarán convertirse en algunas de las opciones más atractivas para las noches frente a la pantalla.

Entre asesinatos que hicieron historia, mafias británicas, espías, atletas mexicanos y una de las franquicias de terror más conocidas de la televisión, el calendario de septiembre ofrece propuestas bastante distintas entre sí. Estos son cinco estrenos que vale la pena añadir a la lista de qué ver el próximo mes.

1. MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN

La franquicia criminal de Ryan Murphy y Ian Brennan regresará con una nueva historia inspirada en uno de los casos más famosos de Estados Unidos. Esta entrega estará dedicada a Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892, aunque finalmente fue absuelta. La producción llevará el caso a la ficción desde una mirada dramática y explorará el entorno familiar de Borden y las circunstancias que rodearon los asesinatos. La temporada contará con ocho episodios y tendrá a Ella Beatty como protagonista.

Estreno: 17 de septiembre en Netflix.

2. AMERICAN HORROR STORY, TEMPORADA 13

Una de las franquicias de terror más conocidas de la televisión regresará con una nueva temporada. American Horror Story continuará con su formato de antología, en el que cada entrega construye una historia diferente alrededor del horror, el misterio y personajes llevados al límite. La producción mantendrá además parte de su tradicional elenco, con nombres como Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts y Billie Lourd entre las figuras vinculadas a esta nueva temporada.

Estreno: 25 de septiembre en Disney+.

3. THE GENTLEMEN, TEMPORADA 2

El universo criminal creado para televisión por Guy Ritchie regresará con una segunda temporada. Eddie Horniman y Susie Glass volverán a moverse entre negocios, poder y crimen organizado, mientras intentan ampliar un imperio que cada vez resulta más difícil de controlar.

Theo James regresará como Eddie, dispuesto a hacer crecer el negocio y asumir nuevos riesgos. La serie conservará la combinación de acción, humor negro y personajes extravagantes que caracterizó a su primera temporada.

Estreno: 3 de septiembre en Netflix.

4. SLOW HORSES, TEMPORADA 6

Gary Oldman volverá como Jackson Lamb en una nueva entrega del thriller de espionaje británico. La serie sigue a un grupo de agentes del MI5 relegados a Slough House, un departamento considerado poco prestigioso dentro de la inteligencia británica. La sexta temporada volverá a combinar espionaje, humor ácido y situaciones de alto riesgo, con Lamb y su equipo enfrentándose a nuevas amenazas mientras intentan resolver operaciones que pueden tener consecuencias mayores.

Estreno: 16 de septiembre en Apple TV+.

5. HABILIDAD FÍSICA 100: MÉXICO

La fuerza, resistencia, velocidad y estrategia llegarán al límite con la versión mexicana de “Physical: 100”. El formato reunirá a participantes provenientes de distintas disciplinas para enfrentarse a pruebas diseñadas para poner a prueba sus capacidades físicas y mentales. La competencia irá eliminando participantes hasta encontrar al ganador. Para el público mexicano, uno de los principales atractivos será precisamente ver cómo atletas de diferentes disciplinas se enfrentan bajo las mismas reglas y en pruebas donde la fuerza no necesariamente será suficiente para llegar hasta el final.

Estreno: 16 de septiembre en Netflix.