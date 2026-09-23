5 sopas para cuidar el intestino a manera de 'detox'

Después de un fin de semana de comidas abundantes, horarios desordenados y alguno que otro antojo extra, el sistema digestivo puede agradecer unos días de comidas más ligeras y reconfortantes. Y es que cuidar la salud intestinal no debe significar someter al organismo a dietas restrictivas ni buscar soluciones milagro, sino volver a una alimentación equilibrada, con suficiente fibra, líquidos y alimentos que resulten fáciles de digerir.

En ese regreso al equilibrio, las sopas pueden convertirse en grandes aliadas. Su textura suave, alto contenido de agua y posibilidad de combinar verduras, proteínas y especias las convierten en una opción cálida y nutritiva para darle un respiro al estómago.

Estas cinco preparaciones reúnen ingredientes que aportan fibra, vitaminas, minerales y compuestos vegetales, ideales para una comida ligera y reconfortante.

1. Sopa de pollo con verduras y jengibre

Una combinación clásica que puede sentirse especialmente reconfortante después de varios días de excesos. El pollo aporta proteína de fácil incorporación a una comida ligera, mientras que verduras como zanahoria, calabacita, apio y espinaca suman fibra y micronutrientes. El jengibre aporta un toque fresco y especiado, además de ser un ingrediente tradicionalmente asociado con una buena digestión.

2. Sopa de lentejas y verduras

Las lentejas convierten esta sopa en una alternativa más sustanciosa sin necesidad de recurrir a preparaciones pesadas. Su contenido de fibra favorece una alimentación beneficiosa para la microbiota intestinal, mientras que las verduras aportan más fibra y variedad de nutrientes. Para mantenerla suave, puede prepararse con poca grasa y una cantidad moderada de especias.

3. Sopa verde detox

Una sopa verde a base de espinaca, calabacita, apio, brócoli y un toque de limón concentra una buena dosis de vegetales en un plato ligero. Las verduras aportan fibra, agua, vitaminas y minerales, mientras que el limón añade frescura al conjunto. Más que una fórmula para “desintoxicar” el organismo, funciona como una manera sencilla de volver a incluir vegetales después de un fin de semana de comidas abundantes.

4. Sopa de zanahoria con jengibre

Su textura cremosa, conseguida a partir de las propias verduras y sin necesidad de añadir crema, hace de esta sopa una opción particularmente suave para el estómago. La zanahoria aporta fibra y betacarotenos, mientras que el jengibre suma aroma y un ligero picor. Puede acompañarse con unas semillas o una pequeña porción de proteína para convertirla en una comida más completa.

5. Sopa de miso con tofu

Ligera, cálida y de inspiración japonesa, la sopa de miso con tofu ofrece una combinación de líquido, proteína vegetal y vegetales que puede funcionar muy bien para una comida sencilla. El tofu aporta proteína, mientras que ingredientes como algas, champiñones, cebollín o espinaca pueden sumar fibra y micronutrientes. El miso es un alimento fermentado, aunque su contenido de sodio hace recomendable utilizarlo con moderación.