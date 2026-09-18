7 hábitos que cuidan tu salud menstrual que quizás no conocías

A lo largo de la vida, una mujer puede llegar a tener más de 450 periodos, según estimaciones ginecológicas.

Son casi seis años acumulados de sangrado repartidos en varias décadas. Y sin embargo, la mayoría de los hábitos que cuidan esa parte de la salud casi nunca se enseñan: ni en la escuela, ni en la consulta médica de rutina, ni en las conversaciones cotidianas.

Muchas personas descubren estos hábitos por ensayo y error, o simplemente no llegan a conocerlos nunca. Registrar bien el ciclo, elegir el producto adecuado para cada etapa de la vida o saber qué síntomas ameritan una revisión médica son decisiones pequeñas que, sostenidas en el tiempo, hacen la diferencia.

Aquí van siete hábitos sencillos, respaldados por evidencia, que se pueden empezar a aplicar esta misma semana.

Lleva el registro de tu ciclo

Anotar la fecha de inicio, la duración y la intensidad del flujo (además de síntomas como dolor, cambios de ánimo o retención de líquidos) permite conocer el propio patrón con precisión. Esa información sirve para dos cosas: distinguir lo que es habitual en el propio cuerpo y detectar a tiempo un cambio que merezca atención médica.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) recomienda tratar al ciclo menstrual como un signo vital más, justamente porque su registro ayuda a detectar cambios de salud a tiempo. Como referencia general, distintas fuentes médicas ubican la duración típica de un ciclo adulto entre 21 y 35 días, contados desde el primer día de un periodo hasta el primer día del siguiente. Salirse de ese rango no significa automáticamente un problema, pero sí es un dato útil para compartir con un profesional de salud si aparecen otros síntomas.

Llevar este registro no requiere más que un calendario de papel o una aplicación de teléfono. La herramienta importa poco; lo que importa es la constancia. Un registro de tres o cuatro meses ya revela un patrón mucho más claro que la memoria por sí sola.

Elige productos de higiene que se adapten a tus necesidades

No existe un único producto correcto para todas las personas ni para todas las etapas del ciclo. La elección depende del volumen del flujo, el tipo de actividad del día y la comodidad personal.

Un panorama general de las opciones disponibles:

● Toallas sanitarias: prácticas para flujos variables y para quienes prefieren no usar productos internos.

● Tampones: útiles para actividad física o natación, con distintas absorbencias según el día del ciclo.

● Copa menstrual: con mayor capacidad y menos cambios al día, aunque requiere un periodo de adaptación.

● Ropa interior menstrual: cómoda como respaldo o para flujos ligeros, y lavable para reutilizar.

Ningún producto es superior a otro, y muchas personas combinan más de uno según el día del ciclo o la actividad que tengan planeada. Sin importar la opción elegida, se debe respetar la frecuencia de cambio recomendada para reducir el riesgo de complicaciones asociadas al uso prolongado, y dar tiempo suficiente a la adaptación cuando se prueba un producto nuevo. La copa menstrual, por ejemplo, suele requerir dos o tres ciclos antes de sentirse cómoda.

Cuida tu alimentación e hidratación durante la menstruación

El sangrado menstrual implica una pérdida de hierro que, en algunas personas, puede acentuar el cansancio durante esos días. Reforzar la dieta con alimentos ricos en hierro y mantener una buena hidratación ayuda a sostener la energía.

Algunas pautas nutricionales son:

● Incluir fuentes de hierro como lentejas, espinaca, carnes magras o huevo, idealmente acompañadas de vitamina C para mejorar su absorción.

● Sumar fibra (frutas, verduras, granos enteros) para favorecer la digestión, que puede verse más lenta durante el periodo.

● Reducir el exceso de sodio y de cafeína, asociados a mayor retención de líquidos y a picos de energía seguidos de caídas bruscas.

● Beber agua de forma constante a lo largo del día, no solo cuando aparece la sed.

Todos estos son cambios pequeños y sostenibles en una dieta sana. Y aunque ninguno elimina malestares por sí solo, ni sustituye una consulta médica cuando son intensos, sí contribuye a un bienestar general más durante esos días.

Mantén una higiene íntima adecuada

La higiene durante la menstruación no requiere productos especiales; requiere continuidad en unos pocos pasos simples, alineados con las guías internacionales sobre higiene menstrual de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.

Lavarse las manos antes y después de cambiar el producto de higiene. Limpiar la zona externa (vulva) únicamente con agua o un jabón neutro, sin fragancia. Evitar las duchas vaginales. El cuerpo regula su propio equilibrio, y estos productos pueden alterarlo. Cambiar el producto con la frecuencia recomendada, incluso en días de flujo bajo.

Reconoce las señales de alarma que necesitan revisión médica

Una parte importante del cuidado menstrual es saber diferenciar entre variaciones normales y señales que merecen una consulta médica. Ninguna de las siguientes debería normalizarse sin revisión:

● Sangrado tan abundante que implica cambiar el producto cada una o dos horas.

● Dolor menstrual que impide hacer actividades cotidianas.

● Ciclos muy irregulares, mucho más cortos o más largos que el rango habitual.

● Sangrado entre periodos, fuera de la menstruación esperada.

● Ausencia de periodo durante varios ciclos sin una causa identificada.

Conocer estos signos puede ayudarte a decidir cuándo es momento de acudir al medico, pue algunos están relacionados con condiciones como la endometriosis o el síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), que solo un profesional de la salud puede diagnosticar.

Muchas personas conviven durante años con síntomas que asumieron como “normales” simplemente porque nadie les dijo lo contrario, y esa es exactamente la brecha que este hábito busca cerrar.

Considera los productos reutilizables

Copa menstrual, ropa interior menstrual y toallas de tela comparten un mismo principio. Se lavan y se usan de nuevo, ciclo tras ciclo, y esa característica trae muchos beneficios.

Generan mucho menos residuo que los productos desechables. A mediano plazo también representan un ahorro considerable, porque un mismo producto reemplaza a decenas de unidades desechables por ciclo. Y en el día a día, muchas personas los encuentran más cómodos, porque, colocados correctamente, se notan menos.

Adoptarlos implica aprender un par de cuidados nuevos: esterilizar la copa entre ciclos, lavar la ropa interior con agua fría antes de un lavado normal y dejar secar bien las toallas de tela para evitar humedad. Hoy es sencillo encontrar productos para la salud menstrual pensados específicamente para quienes buscan dar este paso, con guías de uso incluidas para que la transición sea más simple.

Ajusta descanso y actividad física según cómo te sientas

El cuerpo no rinde igual en todos los días del ciclo, y no hay nada malo en ajustar la actividad según cómo se siente cada quien. Bajar el ritmo en los días de más cansancio o dolor es una forma legítima de cuidado del cuerpo.

Al mismo tiempo, el movimiento suave puede ser un aliado durante la menstruación. Actividades como caminar, el yoga o el estiramiento pueden reducir la intensidad de los cólicos en algunas personas, además de mejorar el ánimo general durante esos días. La idea no es forzar una rutina intensa. Es escuchar qué necesita el cuerpo cada día, que a veces pedirá reposo y a veces una caminata corta.

Este hábito también implica soltar la culpa. Cancelar un plan, dormir una hora más o cambiar una rutina de ejercicio intensa por una sesión suave de estiramiento durante los días de mayor cansancio responde a una señal real del cuerpo, de la misma forma en que se ajustaría el ritmo ante cualquier otro síntoma físico.

Últimas recomendaciones

El valor de estos 7 hábitos está en la constancia. Registrar el ciclo un mes tras otro, ajustar la alimentación en los días de sangrado, mantener la higiene básica y prestar atención a las señales que el cuerpo manda son decisiones pequeñas que, sumadas durante años, se traducen en mejor salud menstrual a largo plazo.

Puedes partir revisando qué productos usas hoy y si siguen siendo los que mejor se adaptan a tu rutina actual. La tienda en línea de Lani reúne varias de las opciones reutilizables mencionadas en este artículo, junto con guías de uso para quienes recién empiezan a considerarlas.

Y ante cualquier señal de alarma de las mencionadas antes, la recomendación siempre es consultar a un profesional de la salud, en lugar de esperar a que el síntoma se resuelva solo.