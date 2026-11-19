La triste realidad, aunque el INEGI revela que en su encuesta ocho de cada 10 personas de 12 años y más han leído algún material durante este año; sin embargo, el promedio de libros leídos disminuyó de 4.2 a 3.9 ejemplares por persona.

Con los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) que realiza el Inegi, el 78.6 por ciento de la población leyó este año libros, revistas, periódicos, historietas o contenidos digitales, una proporción ligeramente inferior al 79.1 por ciento registrado durante 2025.

Los libros continúan siendo el material más consultado, con 61.4 por ciento, seguidos de las páginas de internet, foros y blogs, con 42 por ciento. En contraste, la lectura de periódicos alcanzó apenas el 25.3 por ciento de la población.

El INEGI destaca que durante 2026 el promedio anual de lectura de libros bajó de 4.2 a 3.9 ejemplares. La literatura fue el género más consultado, mientras que el principal motivo para leer fue el gusto personal, señalado por el 76.9 por ciento.

Otro dato relevante es el crecimiento de la lectura en redes sociales, donde el 83.2 por ciento de la población de 12 años y más consultó contenidos, frente al 80.4 por ciento del año anterior.

Incluso, ocho de cada 10 personas que leen en estas plataformas realizan esta actividad diariamente.

En cuanto a la lectura de periódicos, el estudio identifica una disminución importante en el largo plazo, la proporción de personas de 18 años y más que leen periódicos pasó de 48.8 por ciento en 2015 a 18.8 por ciento en 2026.

El informe también revela que el hábito de la lectura está relacionado con la escolaridad: mientras el 93.2 por ciento de quienes cuentan con educación superior lee algún material, entre quienes tienen educación básica la proporción baja a 67.4 por ciento.