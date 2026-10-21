80 años aportando en la educación de las mujeres; presentarán obra histórica y documental

En el marco de la celebración de ocho décadas de existencia, el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz busca refrendar su papel histórico en la emancipación, educación y liderazgo de las mujeres duranguenses.

Se trata de una institución educativa que abrió sus puertas en 1945 , como respuesta a la necesidad de brindar mayores oportunidades académicas a niñas y jóvenes en una época donde la participación femenina en la vida pública enfrentaba severas limitaciones. En este contexto, el colegio representó un espacio de formación académica, cultural y humana que acompañó los cambios de la sociedad a lo largo de las siguientes décadas.

En 80 años de historia, el plantel se ha consolidado como motor de cambio social. Cientos de egresadas formadas en sus aulas se han incorporado activamente al desarrollo profesional, económico, político, educativo y cultural de Durango, México e incluso a nivel internacional.

Recuperar esa historia significa reconocer el esfuerzo de quienes hicieron posible su creación, las transformaciones que ha experimentado y, sobre todo, la huella que ha dejado en la sociedad duranguense, por lo que el próximo viernes 23 de octubre se presentará el libro “80 Aniversario del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Memoria, tradición y futuro, 1945-2026” .

La obra fue desarrollada por un equipo multidisciplinario conformado por las investigadoras y exalumnas Mtra. Brenda Matuk Aguilera (Universidad Autónoma de Durango), Mtra. Mitzi Anely Quiñones Marín y Dra. Beatriz Elena Valles Salas (Universidad Juárez del Estado de Durango), junto al Dr. Miguel Vallebueno Garcinava, docente del colegio durante casi cuatro décadas.

Se trata de un libro que rescata la memoria y el papel de las mujeres y resalta la contribución de la sociedad religiosa de las Hijas del Corazón de María, cuyo trabajo espiritual y educativo acompañó la evolución de la institución.

Asimismo, la publicación recupera testimonios, documentos y un valioso acervo fotográfico que documenta las transformaciones del colegio, sus costumbres escolares, actividades académicas, deportivas, religiosas, y la huella dejada por sus docentes y el coro del plantel bajo la dirección del padre Jesús Rendón Ayala.

Los autores de la investigación subrayaron que la trascendencia del colegio va más allá de su historia institucional, radicando en el impacto de las mujeres que han llevado la formación recibida en las aulas hacia la construcción de una sociedad más equitativa.

Con este trabajo histórico y documental no solo se busca rendir tributo a generaciones pasadas, sino reafirmar el compromiso de seguir impulsando la educación de calidad.