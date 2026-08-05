A 100 años del martirio, homenajean a los Santos Mártires de Durango en Zacatecas

A 100 años de su martirio, se llevó a cabo un homenaje a los Santos Mártires de Durango, en Chalchihuites, Zacatecas, presidido por el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez y autoridades de la región.

Asistió el presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas, al evento que se realizó en la plaza de toros Buenaventura, del municipio de Chalchihuites, lugar del acontecimiento histórico del encendido de la llama Cristera, en agosto de 1926.

Se hizo referencia a que, con la entrada en vigor de la Ley Calles, inició un periodo de persecución religiosa.

A un siglo de distancia, se recuerda este hecho con el objetivo de preservar la memoria de los pueblos y recordar la fe y resiliencia de los habitantes de la región.

Aunque estuvo lloviendo, los asistentes permanecieron en el evento hasta la noche.