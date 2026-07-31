A 2 meses del asesinato de Saúl, familia protesta en Fiscalía y exige detención de responsables

Fue el pasado 30 de mayo cuando Saúl Díaz Lares, de 42 años, fue asesinado durante la madrugada bajo el puente La Salle, en la ciudad de Durango. A dos meses del crimen, su familia exige respuestas a la Fiscalía General del Estado.

Sobre el homicidio, la familia asegura que aún no se ha detenido a los responsables, a pesar de que, afirman, ya se tiene identificado quiénes son. Por ello, la mañana de este 31 de julio se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía para solicitar información sobre los avances del caso.

Aunado al homicidio de Saúl, su hermana Alejandra Díaz Lares denunció un presunto abuso de autoridad por parte de policías. Explicó que, al llegar al lugar tras ser informada de que su hermano había sufrido un accidente, comenzó a grabar lo que ocurría, pero los elementos presuntamente la golpearon, la insultaron y la obligaron a borrar la información almacenada en su teléfono celular.

Alejandra expresó: "El día de hoy estamos haciendo esta protesta por el caso de mi hermano y por abuso de autoridad, porque hasta el momento no se nos ha dado, en ninguno de los dos casos, respuesta de nada".

Hechos y abuso

De acuerdo con el relato de Alejandra, lo que se sabe del día de los hechos, es que Saúl se dirigía a su casa, pero habló por teléfono con una persona y, al parecer, acordaron encontrarse en el sitio donde posteriormente ocurrió el homicidio.

Mientras tanto, a la familia se le informó que Saúl había sufrido un accidente, por lo que acudieron al lugar. Fue entonces cuando, según su versión, ocurrió la agresión en contra de Alejandra, quien comenzó a grabar al detectar algunas irregularidades.

"Un ejemplo de tantas irregularidades que hubo, fue que, cuando llego pido información sobre mi familia, porque a mí cuando se me avisa me dicen: 'Su familia tuvo un accidente'. Llego, veo la ambulancia y pienso que los están atendiendo ahí. Entonces pregunto y doy los nombres. Me dicen: 'Está muy equivocada, aquí no están esas personas'. Les respondo: '¿Cómo que no están? Si me acaban de avisar que aquí están'. Y me dicen: '¿Te retiras de aquí o te llevamos también?'. Les contesté: '¿Pero por qué me van a llevar si tengo derecho a que me den información de mi familia?'. Entonces empezaron a insultarme y me dijeron que me retirara".

Al negarle la información, Alejandra indicó que haría pública la situación y comenzó a grabar con su teléfono celular. Asegura que los elementos intentaron quitárselo, por lo que comenzó a correr. Finalmente, afirmó que fue alcanzada por unas camionetas blancas, y fue cuando la obligaron a desbloquear su teléfono y a eliminar su información personal y laboral.

"Hasta el día de hoy sigo teniendo problemas porque, por culpa de la información que se borró de mi trabajo, no pude realizar algunas cosas. Esa es una de las irregularidades. Me suben, me amarran y me golpean".

Sobre estos hechos, aseguró que cuentan con el número de placas de las camionetas involucradas, fotografías de las lesiones, un resumen clínico y testigos para sustentar la denuncia. Además, señaló que existen cámaras de videovigilancia en el lugar, pero, según afirmó, las autoridades no las han tomado en cuenta.

Piden justicia

La familia insiste en que ninguno de los dos casos debe quedar impune: tanto el homicidio de Saúl como la presunta actuación irregular de los elementos policiales contra Alejandra.

De manera extraoficial, dijeron haberse enterado de que existe una persona detenida, aunque aseguran que desconocen si ya fue interrogada o si de verdad está relacionada con el caso.

"Nosotros no sabemos si realmente fue una de las personas implicadas; nosotros queremos estar seguros".

También señalaron que diversas personas han identificado a los presuntos responsables y que conocen sus nombres; sin embargo, decidieron no hacerlos públicos para no entorpecer la investigación.

"Ya los están señalando, nosotros sabemos quiénes son, pero para no entorpecer la investigación no queremos decir nada. Lo que estamos exigiendo es que se haga justicia y se detenga a los responsables. Ya no queremos solo avances, queremos que detengan a los responsables".

Durante la manifestación, personal de la Fiscalía les comentó que las órdenes de aprehensión estaban por emitirse. La familia aprovechó para recordar que también exige justicia por la denuncia de presunto abuso de autoridad presentada por Alejandra.

La afectada y su familia señalaron que, de ser necesario, acudirán a manifestarse todos los días a la Fiscalía hasta que se detenga a las personas involucradas.