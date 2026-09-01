A 30 años del crimen, declaran culpable a Keffe D por el asesinato de Tupac Shakur

Tres décadas después de uno de los casos más emblemáticos y controvertidos en la historia del hip hop, un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis por el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996.

Tras cerca de tres horas de deliberación, el jurado emitió el veredicto contra Davis, de 63 años de edad, considerado durante años una figura clave en la investigación. La resolución marca un giro histórico en un caso que permaneció sin castigo durante casi 30 años y que alimentó innumerables teorías, libros, documentales y especulaciones dentro y fuera de la industria musical.

Tupac Shakur fue atacado a tiros la noche del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, cuando viajaba en un automóvil junto al productor y empresario musical Marion “Suge” Knight, luego de asistir a una pelea de boxeo de Mike Tyson. Un vehículo Cadillac blanco se emparejó con el automóvil en el que viajaba el artista y desde ahí se realizaron los disparos que lo hirieron gravemente. El rapero murió seis días después, el 13 de septiembre, a los 25 años.

El papel de Keffe D

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Davis participó en la conspiración que derivó en el asesinato del intérprete de “California Love”. Los fiscales argumentaron que el móvil estuvo relacionado con una pelea ocurrida horas antes entre el entorno de Tupac y Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis.

De acuerdo con las memorias publicadas por el propio Davis, Shakur y miembros de su círculo golpearon a Anderson tras la pelea de Mike Tyson. Horas más tarde, un Cadillac en el que viajaban Davis, Anderson y otros hombres se acercó al BMW en el que se trasladaban Tupac y Knight. Desde ese vehículo se efectuaron los disparos que terminaron con la vida del rapero.

Asimismo, la fiscalía señaló que Davis se ubicó en repetidas ocasiones dentro del Cadillac blanco desde donde se realizaron los disparos, convirtiéndose en una pieza central de la investigación.

Declaraciones en el juicio

Uno de los elementos más relevantes del proceso fueron las propias declaraciones realizadas por Davis a lo largo de los años. Aunque el acusado aseguró recientemente que el libro donde relata los hechos fue escrito por autores fantasma y contenía elementos ficticios, la jueza del caso permitió que varias de esas afirmaciones fueran utilizadas durante el juicio.

La determinación se basó en que Davis repitió públicamente versiones similares en entrevistas y apariciones mediáticas, por lo que los fiscales las consideraron parte importante de la evidencia presentada ante el jurado.

El veredicto del jurado

Durante la lectura del fallo, el jurado expresó que “nosotros encontramos a Duane Keith Davis de la siguiente manera. Primero, asesinato con el uso de una arma mortal, y de asesinato en primer grado con uso de arma mortal, culpable. Así lo decidieron todos.”

Davis permanecerá detenido hasta el próximo 13 de octubre, fecha en la que se dictará su sentencia. De acuerdo con las autoridades, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El veredicto provocó reacciones de conmoción entre familiares del artista y seguidores de su legado, al llegar casi 30 años después de una muerte que marcó para siempre la cultura popular. Considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, Tupac dejó una huella profunda en la música, el cine y la cultura urbana, convirtiéndose en un símbolo cuya figura continúa vigente décadas después de su fallecimiento.