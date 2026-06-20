A bordo de una camioneta, sujetos asaltan a un hombre en colonia Ampliación Las Rosas

La noche de este viernes, un hombre fue víctima de un asalto cuando paseaba a sus perros en calles de la colonia Ampliación Las Rosas, en la ciudad de Durango, donde fue interceptado por varios sujetos armados que lo despojaron de dinero en efectivo y objetos de valor.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de la avenida Guerra de Independencia y la calle Zafiro. El afectado solicitó el apoyo de las autoridades luego de ser sorprendido por los delincuentes.

De acuerdo con el reporte, la víctima caminaba con sus tres perros cuando una camioneta Cherokee de color gris le cerró el paso. Del vehículo descendieron cuatro hombres, quienes portaban armas de fuego y lo amenazaron para obligarlo a entregar sus pertenencias.

Los presuntos responsables le exigieron que soltara a los animales y posteriormente le quitaron una cartera que contenía aproximadamente dos mil 500 pesos en efectivo, además de una cadena de plata.

El afectado señaló que la unidad involucrada portaba placas del estado de Durango; sin embargo, debido al nerviosismo y a la rapidez de los hechos, no logró recordar la matrícula ni mayores características de los agresores.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad realizaron recorridos por el sector con la finalidad de ubicar a los responsables, aunque no se informó sobre personas detenidas en relación con este asalto.