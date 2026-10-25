A diario se detecta en Durango a adultos mayores abandonados por sus familiares

Durante las visitas domiciliarias que realiza el DIF Municipal de Durango para apoyar a los adultos mayores, diariamente se detectan personas que se encuentran solas, enfermas y que expresan haber sido abandonadas por sus familias.

Mientras que en algunos casos se logra localizar a los familiares y hablar con ellos para que se hagan cargo del adulto mayor, en otros casos no cuentan con más familiares, más que su pareja, que también es una persona de edad avanzada.

La directora del DIF Municipal, María Elena González Rivera, expresó que, durante las visitas del programa Apapacho Express, mediante el cual se lleva un comedor móvil a diferentes zonas de la ciudad, se han percatado de que, en la mayoría de los casos, los adultos mayores son abandonados por sus hijos.

“Nosotros hablamos con sus familiares, si es que los tienen, porque hay algunos que también ya están solitos. Dependiendo del caso, pero si después de hablar con el familiar no lo quieren atender, entonces nosotros ya lo canalizamos también al DIF Estatal”, declaró.

Precisó que en el DIF Municipal se les brinda una primera atención mediante el servicio de alimentación en los comedores; sin embargo, para dar seguimiento a cada caso en particular, se recurre al DIF Estatal.

En muchos casos, comentó, no se logra localizar a los familiares, pues los adultos mayores desconocen dónde se encuentran sus hijos o cómo comunicarse con ellos.

También se han presentado casos en los que, después de hablar con los familiares, estos sí asumen la responsabilidad de brindarles atención.