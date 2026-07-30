A dos años de la desaparición de Pablo Jared, familia acusa nulos avances en la investigación

Este jueves 30 de julio de 2026 se cumplieron dos años desde la última vez que Pablo Jared Vallejo Adame fue visto tras salir de su domicilio en Torreón rumbo a su trabajo. A 24 meses desde aquel día, su familia acusa que hasta la fecha han sido nulos los avances que ha habido en el caso, y señala que no existe una línea de investigación por parte de autoridades de Coahuila ni de Durango.

El día de la desaparición de Pablo Jared

Fue un martes 30 de julio de 2024 cuando Pablo Jared, un joven de 23 años de edad, salió de su domicilio en Torreón para dirigirse rumbo a su trabajo en Químicas del Rey. Sin embargo, el hombre nunca llegó a la empresa, y el GPS de su vehículo marcaba su última ubicación en Tlahualilo, cerca del ejido El Porvenir.

La búsqueda del joven comenzó a circular primero en redes sociales, y después se compartió la ficha de búsqueda del joven, con la finalidad de tratar de localizarlo lo antes posible.

Sin embargo, pasaron los días y no había información sobre el paradero del joven, y la búsqueda generó más duda y preocupación al encontrar incendiado el vehículo en el que viajaba, una camioneta Saveiro blanca 2022, con placas FL5450D.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, una avioneta de la empresa en la que trabajaba sobrevoló la zona que el GPS marcó por última ocasión, y se percataron que la unidad en la que viajaba estaba abandonada en la zona de Coahuila.

En aquel momento, el Fiscal de personas Desaparecidas señaló la posibilidad de que Pablo estuviera desorientado y hubiera caminado por un camino incorrecto, lo que lo habría llevado a la zona desértica y provocado una falla mecánica que lo dejó varado debido a las altas temperaturas, que a su vez habría sido causa del incendio.

A pesar de esta línea de investigación, tras realizar búsquedas aéreas y terrestres no se logró localizar al joven, y a dos años de su desaparición, actualmente no se cuenta con más avances sobre el caso.

Acusan falta de avances

En el aniversario de su desaparición, este jueves 30 de julio familiares de Pablo Jared se plantaron en las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Torreón, para exigir que avance el caso y que se tengan resultados en la investigación.

Su familia señala que a pesar de que han pasado ya 24 meses desde la última vez que Pablo Jared salió de casa rumbo a su trabajo, autoridades han sido “omisas” a la labor que deberían hacer, pues no existen hasta la fecha resultados sobre la desaparición del joven.

“Parece que se les olvidó que mi hijo sigue faltando en casa”, indicó la madre de Pablo Jared, que desde el día uno ha estado al pendiente de la búsqueda de su hijo.

La mujer señaló además que por parte de las autoridades de Durango, no se observa participación en el caso, que no ha brindado información que aporte al caso.

En tanto a las autoridades de Coahuila, indica que existen muchas omisiones, pues fue hasta un año y medio después de la desaparición que se realizó un peritaje en el que se solo se encontró una de las placas de la camioneta, siendo que esta portaba ambas.

Piden a la FGR atraer el caso

Por estos motivos, la familia de Pablo Jared pide a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso ante la falta de resultados de las autoridades de Coahuila y Durango.