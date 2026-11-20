A falta de un acuerdo con el Gobierno Federal para que se pueda entregar en Durango la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años, se prevé iniciar con un programa local, en enero de 2027.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised), David Payán, quien reveló que se está trabajando en la elaboración de las reglas de operación y los lineamientos de un programa para este sector de la población, con la intención de poder empezar a entregar el apoyo en el mes de enero de 2027.

“Una vez que tengamos ya validado por las áreas jurídicas, las reglas de operación seguramente ya serán publicadas en su momento en el Periódico Oficial del Estado”, dijo.

No obstante, en una primera instancia no se contemplaría a la totalidad de personas en esta condición, sino que se tomaría en cuenta la severidad de la discapacidad.

“A partir de ese momento que cobre vigencia pues empezaremos nosotros desde luego a credencializar a las personas que estén validadas también por el CREE, que ya tuvimos ese cruce, que son aproximadamente dos mil 600 pacientes de momento. No es limitativo, pero sí tenemos que ir también configurando muy bien un tabulador para poder diversificar el apoyo en base a la severidad de la discapacidad, es decir, por ahí estamos trabajando, por esa línea, porque si nos planteáramos la necesidad de replicar el apoyo que se genera en la pensión de discapacidad federal, pues no tendríamos la capacidad de atender a toda la gente que quisiéramos”, mencionó.

Por lo que se prevé que el monto dependería de la severidad de la discapacidad.

No obstante, precisó que todavía existe la posibilidad de firmar un convenio con el Gobierno Federal en este mes de noviembre. Pero, de no lograrse, el Gobierno del Estado iniciaría con su propio programa en enero del próximo año.

181 MDP PARA EL AÑO 2027

Y es que, como El Siglo de Durango informó, de contemplarse el esquema federal, para el próximo 2027 el Estado tendría que contemplar un monto aproximado de 181 millones de pesos, misma cifra que tendrá que aportar el Gobierno Federal, para reunir un fondo superior a los 360 millones de pesos para lograr una cobertura total.

Para este 2026 se asignaron 40 millones por parte del Gobierno del Estado, por lo que no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal.