A falta de rentabilidad, trabajar en el campo no motiva a los jóvenes de Durango

Cada vez son menos los jóvenes interesados en las labores agrícolas y pecuarias, por lo que d urante los últimos años el campo ha ido envejeciendo y quedándose abandonado.

Así lo advirtió el diputado local César Rivas, quien presentó una iniciativa orientada a impulsar el cambio generacional en las actividades agrícolas y ganaderas para frenar esta problemática en el campo duranguense.

“Se está haciendo viejo nuestro campo duranguense porque los jóvenes quieren más oportunidades, quieren que genere dinero, que genere ganancias trabajar el campo. Es lo que se estamos proponiendo: que haya capacitaciones, que haya más apoyo del gobierno para que las personas que trabajan en el campo, que tienen alguna actividad, tengan ingresos que les permitan a ellos y a sus familias vivir cómodamente y, sobre todo, que haya ilusión”.

El legislador refirió que la falta de rentabilidad y oportunidades ha provocado que cada vez menos jóvenes muestren interés en estas labores.

“Las personas que migran del estado de Durango hacia Estados Unidos es por dinero, porque van ilusionados a comprar una camioneta, a construir una casa, a que sus hijos estudien. Entonces, si nosotros seguimos fortaleciendo esto y hay una realidad en el campo duranguense, no vamos a tener ningún problema. Nuestros jóvenes van a querer quedarse en los ranchos a trabajar, a cultivar la tierra, a criar ganado”.

Por lo que consideró que la motivación es fundamental para que los jóvenes permanezcan en sus lugares de origen.

“Una ilusión te lleva a que tú hagas cosas, a que trabajes y también a que recibas la cosecha de tu trabajo y que tengan ganancias. Pero si no hay una ilusión, si no hay motivación en el campo, si no hay ganancias, pues nuestros jóvenes se nos van a ir y el campo se va a quedar solo”, advirtió.