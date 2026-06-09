A la baja, robo a transeúnte en Durango; iniciaron 22 carpetas de enero a abril de 2026

Durango mantiene una baja incidencia de robo a transeúnte en vía pública durante 2026, aunque la mayor concentración de denuncias continúa registrándose en las zonas urbanas.

Durante los primeros cuatro meses del año se iniciaron 22 carpetas de investigación por este delito, una cifra que confirma la tendencia descendente observada en los últimos años.

Denuncias

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 el municipio de Durango acumuló 16 denuncias por robo a transeúnte, equivalentes a poco más del 72 por ciento del total estatal. De esa cifra, 13 casos fueron cometidos con violencia y tres sin violencia.

Gómez Palacio se ubicó en segundo lugar con cinco carpetas de investigación, de las cuales tres corresponden a robos con violencia y dos a robos sin violencia; mientras que Lerdo reportó un caso sin violencia. El resto de los municipios no registró denuncias por este delito durante el periodo analizado.

De los 22 casos contabilizados a nivel estatal durante el primer cuatrimestre del año, 16 fueron robos cometidos con violencia y seis sin violencia. Esta proporción significa que cerca de tres de cada cuatro denuncias reportadas por la Fiscalía General del Estado al organismo federal, corresponden a hechos donde existió algún tipo de agresión o intimidación contra la víctima.

Al comparar el comportamiento histórico del delito la reducción resulta aún más amplia, pues en 2021 el estado registró 386 carpetas de investigación por robo a transeúnte; en 2022 la cifra descendió a 272 casos; para 2023 se redujo a 119; durante 2024 cerró en 87 denuncias y en 2025 alcanzó su nivel más bajo de los últimos años con 68 carpetas iniciadas.

Es decir, la disminución acumulada entre 2021 y 2025 supera el 80 por ciento.

Los datos históricos reflejan además que Durango, Gómez Palacio y Lerdo han concentrado tradicionalmente la mayor incidencia de este delito. En 2021, por ejemplo, esos tres municipios sumaron más de 330 de los 386 casos registrados en toda la entidad. Aunque el volumen total ha disminuido considerablemente, la concentración geográfica se mantiene.