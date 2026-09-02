A pesar de las lluvias, en Durango aún no se garantiza el agua para el ganado

En Durango se ha registrado una cantidad importante de precipitaciones este 2026; sin embargo, el agua para el ganado aún no está garantizada, pues las lluvias solo se han presentado en zonas puntuales y se requiere que continúen.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, indicó que preocupa al sector ganadero el impacto de la sequía, pues las lluvias todavía no son suficientes para garantizar el abasto de agua para el ganado.

Expresó que “los cultivos y los agostaderos en el estado de Durango, pues tienen una situación crítica. Esperemos que los pronósticos de esta semana sean alentadores, de que llueva”.

El líder ganadero comentó que se espera que se retomen las lluvias de septiembre, que históricamente es el mes más lluvioso, y confían en que este año no será la excepción.

Comentó que, en el caso de los cultivos, algunos también podrían salvarse si continúan las lluvias de manera abundante, aunque en algunos casos ya no será así.

“Muchos de ellos, yo pienso que ya no se van a salvar. Ahora que anduve esta semana en los municipios, me encontré con maíces de temporal de un metro de altura, ya espigados y sin ninguna, lo que nosotros llamamos un molonco, sin ninguna mazorca”.

Aseguró que esos cultivos ya no van a producir, porque el agostadero continúa estresado, aunque solo se podría rescatar si se registran lluvias abundantes durante el mes.

Soto Ochoa mencionó que la problemática es generalizada, ya que no hay una región que se salve, pues solo en la región de la Sierra Madre Occidental es donde estuvo lloviendo.