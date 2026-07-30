A plena luz del día, se roban motocicleta cerca del Corredor Constitución

El robo de motocicletas continúa siendo un problema en el primer cuadro de la ciudad de Durango. La tarde de este miércoles se reportó el hurto de otra unidad que se encontraba estacionada sobre la calle Aquiles Serdán, en las inmediaciones del corredor comercial del Centro Histórico de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:00 horas, cuando solicitaron el apoyo de las autoridades tras descubrir que una motocicleta ya no se encontraba en el lugar donde se había dejado estacionada, a la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Constitución.

De acuerdo con el seguimiento realizado por elementos de seguridad, la parte afectada informó que dejó la unidad alrededor de las 11:00 horas y fue aproximadamente a las 13:00 cuando se percató del robo. Posteriormente, revisó las cámaras de videovigilancia de un establecimiento cercano.

En las imágenes, según el reporte, se observa que alrededor de las 11:45 horas un sujeto se aproxima al vehículo y momentos después se retira conduciendo la motocicleta sin que fuera interceptado por alguna persona.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Vento, línea Lithium 4.0, color negro con naranja, con placas de circulación identificadas y número de serie otorgado a las autoridades, registrada a nombre de una persona de iniciales D.M.G.F., datos que los agentes investigadores incluyeron en la carpeta de investigación.

Este caso se suma a otros robos de motocicletas registrados recientemente en los alrededores del corredor Constitución y calles del Centro Histórico, una zona donde propietarios y comerciantes han manifestado preocupación por la frecuencia con la que ocurren este tipo de delitos, por lo que exhortan a reforzar la vigilancia para prevenir nuevos ilícitos.