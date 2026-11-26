La expresión A priori aparece con frecuencia en conversaciones cotidianas, casi siempre para señalar que alguien emite un juicio sin pruebas, como si hablara solo desde la imaginación. En ese sentido, se usa para descalificar opiniones que parecen infundadas. Aunque el empleo es coloquial, no está equivocado en su totalidad, pues literalmente, a priori significa “a partir de lo precedente”, es decir, un conocimiento formulado antes de examinar los hechos.

En el ámbito académico, la locución tiene un sentido técnico y se convirtió en pieza clave de la filosofía moderna.

Kant, en su célebre Crítica de la razón pura, explicó que las proposiciones a priori son aquellas que pueden afirmarse sin recurrir a la experiencia sensible. Los ejemplos clásicos: “todos los cuerpos son extensos” o “cinco más dos son siete” son verdades necesarias porque el concepto de extensión está contenido en el de cuerpo, y el siete en la suma de cinco y dos.

No hace falta recorrer el mundo y medir cuerpos ni contar manzanas para comprobarlo, basta con atender al significado de las palabras.

Cuando Kant publicó sus obras, muchos pensaron que había resuelto de una vez por todas el problema del conocimiento humano. Se llegó a decir que, después de sus descubrimientos, ya no era necesario seguir preguntándose si el hombre puede conocer la realidad y de qué manera lo hace. Sin embargo, pronto aparecieron críticos que señalaron que la propuesta kantiana no era tan definitiva como algunos habían creído. La filosofía, como suele ocurrir, encontró nuevas preguntas donde parecía haber hallado respuestas definitivas.

Aun así, el impulso de Kant fue enorme. Su distinción entre juicios a priori y a posteriori abrió un horizonte de investigación que involucró a filósofos, científicos y pensadores de distintas disciplinas. Según algunos críticos de Kant, solo las proposiciones de la geometría y unas pocas de la física podían considerarse absolutamente verdaderas en sentido a priori, el resto dependía de la experiencia, y por tanto quedaba en el terreno de lo a posteriori.

A posteriori significa, como el lector avispado intuye, que el juicio emitido está basado en hechos observados. Es el conocimiento que se obtiene después de la experiencia, cuando los datos confirman o desmienten nuestras hipótesis. Decir, por ejemplo, que determinado metal se dilata con el calor es un juicio a posteriori, porque requiere haber realizado experimentos y haber visto cómo los cuerpos reaccionan ante el aumento de la temperatura.

En la vida cotidiana, sin embargo, rara vez escuchamos la expresión A posteriori, mientras que A priori se usa para criticar opiniones apresuradas. A posteriori parece reservada al ámbito académico, como complemento necesario para explicar el contrario; sin embargo, ambos forman un par inseparable, uno señala lo que puede afirmarse sin la experiencia; el otro, lo que depende de ella.

De ahí que sea importante cuidar el uso de estas locuciones. Decir que no debemos emitir juicios a priori es correcto si lo entendemos en el sentido coloquial, pues conviene informarse antes de opinar. Pero si queremos ser rigurosos, es mejor reservar la expresión para los diálogos sobre el conocimiento humano, donde adquiere su dimensión exacta. En ese terreno, A priori no significa sin fundamento, sino independiente de la experiencia, y A posteriori no equivale a más verdadero, sino a dependiente de los hechos.

La confusión entre ambos usos revela algo interesante: el lenguaje filosófico, cuando se filtra en la conversación común, se transforma. Palabras que nacieron en tratados de epistemología acaban convertidas en muletillas de sobremesa. Y aunque esa derivación puede parecer trivial, también muestra la vitalidad de las ideas, su capacidad de salir del aula y circular por las calles.

En última instancia, aprendimos de Kant que el conocimiento humano no se agota en la experiencia ni en la razón pura, sino con la combinación de ambas. Los juicios a priori nos ofrecen certezas necesarias; los a posteriori nos recuerdan que la realidad es más amplia que nuestras definiciones. Entre unos y otros se despliega la aventura del pensamiento.

Así pues, la próxima vez que escuche o pronuncie estas expresiones, piense en su doble vida, la académica y la coloquial. Y recuerde que, aunque en la charla común sirvan para advertir contra opiniones precipitadas, en filosofía designan nada menos que los pilares del conocimiento.