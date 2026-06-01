A punta de pistola, asaltan a mujer cuando volvía a su domicilio en la ciudad de Durango

Una mujer fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este lunes, luego de que dos sujetos armados la interceptaran cuando regresaba a su domicilio en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando la afectada descendió de un vehículo de plataforma cerca de un establecimiento ubicado a un costado de la avenida Ferrocarril y comenzó a caminar hacia su vivienda.

Según relató a las autoridades, apenas había avanzado unos metros cuando fue abordada por dos hombres de complexión delgada, ambos vestidos de negro, quienes se acercaron a pie y le cerraron el paso.

Uno de los individuos sacó un arma de fuego de color negro y la amenazó, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Ante el temor de resultar lesionada, la mujer accedió a entregar su bolso.

En la bolsa llevaba un teléfono celular marca Oppo, una cartera con identificaciones personales, diversas tarjetas bancarias y cerca de cinco mil pesos en efectivo, además de otros objetos de valor.

Tras apoderarse de las pertenencias, los presuntos responsables emprendieron la huida corriendo con rumbo desconocido, sin que la víctima pudiera obtener mayores características para su identificación.

Momentos después, la afectada solicitó ayuda a un adulto mayor que circulaba por el lugar en bicicleta, pidiéndole que realizara el reporte al número de emergencias 911 para pedir la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio para entrevistarse con la denunciante y recabar información sobre lo ocurrido. Asimismo, le indicaron el procedimiento para acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango y presentar la denuncia formal correspondiente.