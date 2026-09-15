¿A qué hora empezará el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Durango?

Como parte de la conmemoración de la Independencia de México, este miércoles se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar por las principales calles del Centro Histórico, en Durango.

En esta ceremonia cívica participarán autoridades civiles, judiciales y militares, así como elementos de las instituciones que integrarán la columna del desfile, para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional.

También es común la presencia de bloques conformados por más de medio centenar de escuelas de nivel básico, medio superior y superior, integrado por alumnos y docentes.

¿Dónde y a qué hora iniciará?

En el marco del 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México se prevé que los actos conmemorativos inicien a las 10:00 horas en la Plaza IV Centenario.

Posteriormente, la columna del desfile partirá del cruce de 5 de Febrero y Constitución; continuará por 5 de Febrero hacia el poniente, Hidalgo al norte y 20 de Noviembre hacia el oriente, hasta llegar a Cuauhtémoc y Pino Suárez, donde concluirá.

Se prevé que, como en años anteriores, tenga una duración de aproximadamente una hora y media y que se pueda ver desfilando a diferentes agrupaciones y divisiones con más de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

La Independencia de México fue una lucha armada que duró 11 años y que puso fin al dominio español. Es la fiesta cívica más importante en el país.

Después del Grito de Independencia, se realiza tradicionalmente un desfile cívico-militar tanto en la Ciudad de México, como en cada entidad del país.