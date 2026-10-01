¿A qué hora inician las lluvias fuertes en Durango este jueves? El pronóstico de HOY 1 de octubre

El huracán Rachel continúa desplazándose sobre el Pacífico, provocando cambios de clima en distintas zonas de México, ya que ahora es categoría 2 en la escela de Saffir-Simpson, por lo que se ha alertado a varios estados por la caída de lluvias intensas. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo a pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Rachel continuará intensificándose al sur de Baja California Sur. Su circulación favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las zonas costeras de estas entidades.

Asimismo, el frente frío número 1 se extenderá sobre la regio del norte y noreste del país y, en interacción con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos, provocará lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. También se esperan vientos fuertes y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Para el centro y sur de México, los canales de baja presión, combinados con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes.

En contraste, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, noreste, oriente y sureste del país , incluida la Península de Yucatán.

Finalmente, a partir de este jueves el monzón mexicano dejará de afectar al noroeste del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico proporcionado.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Desde la noche del miércoles 30 de septiembre, autoridades alertaron a la población de la caída de lluvias, previendo que sean de gran intensidad y provoquen encharcamientos, inundaciones y el llenado en las presas.

Esto se refuerza con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde manifiesta que este jueves 1 de octubre se esperan condiciones de lluvia en prácticamente todo el estado de Durango, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en la capital y en diversas regiones de la entidad.

La mayor intensidad se concentrarán en la ciudad de Durango y las cuencas de las presas Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora, además de los valles del Guadiana, la región de Los Llanos Victoria-Madero y los valles del sureste.

Para el resto del territorio estatal se prevén lluvias moderadas a fuertes, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Según Meteored, las precipitaciones en la entidad duranguense podrían iniciar cerca de las 14:00 horas con 80 por ciento de probabilidad , aunque podría haber "pausas", está previsto que el fenómeno se prolongue hasta las 23:00 horas o 00:00 horas del 2 de octubre.

Respecto a las temperaturas, durante el transcurso de la mañana se mantendrá un ambiente fresco y con cielos parcialmente nublados; sin embargo, para el medio día se esperan temperaturas más cálidas con un termómetro en los 26 a 27 grados Celsius.