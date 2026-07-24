¿A qué hora lloverá en Durango HOY viernes 24 de julio? Este es el pronóstico del clima

Las lluvias continuarán presentes este viernes 24 de julio en gran parte del territorio nacional, y Durango se encuentra entre las entidades donde se esperan las precipitaciones más intensas. ¿Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el estado y el resto del país?

Pronóstico general

De acuerdo con el SMN, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, en combinación con inestabilidad atmosférica sobre el noreste de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Al mismo tiempo, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, junto con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, favorecerán lluvias en gran parte de México.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Durango, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diversas entidades del país.

En cuanto al ambiente, continuará el calor de moderado a intenso en buena parte del norte del país, mientras que persistirá la onda de calor en regiones de Baja California, Baja California Sur y Sonora, donde se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada.

Finalmente, el SMN informó que la onda tropical número 20 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano permanecerán bajo vigilancia, ya que en los próximos días podrían evolucionar a un ciclón tropical.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este viernes 24 de julio se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con alta probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada, principalmente en la región oeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, para Durango se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente de fresco a templado, mientras que por la tarde el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, principalmente en la zona oeste del estado.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango, por lo que también podrían presentarse tolvaneras y caída de ramas u objetos ligeros.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN indicaba que este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría desde los 13 hasta los 17 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de 26 a 27 grados, alrededor de las 15:00.

Se prevé que el cielo se mantenga nublado durante todo el día, con probabilidad de que se registren lluvias ligeras a partir del mediodía.

En cuanto al viento se espera que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 30 km/h.

Para las primeras horas del sábado 25 de julio, el termómetro descenderá hasta alcanzar una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados.