¿A qué hora podría llover en Durango HOY sábado 8 de agosto? Esto dice el pronóstico

El monzón mexicano mantendrá este sábado las condiciones favorables para lluvias en Durango, y el sistema meteorológico también generará lluvias de diversa intensidad en otros estados del noroeste y occidente del país, mientras que las altas temperaturas continuarán afectando a varias regiones del norte de México.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales intensas en el norte, centro y sur de Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.

En el caso de Durango, las lluvias muy fuertes se esperan principalmente en la zona oeste del estado, por lo que podrían registrarse precipitaciones importantes durante este sábado.

Además, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país debido a la interacción de canales de baja presión sobre el interior del territorio, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical número 25 frente a las costas de Jalisco.

Estos sistemas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nayarit, mientras que Jalisco, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Oaxaca tendrán precipitaciones puntuales muy fuertes. También se esperan lluvias fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán.

Por su parte, la onda tropical 25 continuará desplazándose hacia el oeste durante esta noche, por lo que dejará de afectar al territorio nacional.

Las condiciones serán extremadamente calurosas, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, continuará la onda de calor en el noreste de Baja California, centro y sur de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, centro y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado, Durango tendrá condiciones contrastantes durante el día, con temperaturas frescas a frías durante la mañana en zonas serranas y un ambiente cálido a caluroso por la tarde.

De acuerdo con el SMN, durante las primeras horas del día se espera cielo despejado a medio nublado, con ambiente templado a cálido en algunas regiones, mientras que en las zonas serranas de Durango predominará un ambiente fresco a frío.

Para la tarde, el cielo aumentará de nubosidad y se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste de Durango, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de 35 a 40 grados centígrados en distintas regiones de Durango, incluyendo sectores del este y oeste del estado.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en algunas regiones de Durango.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte indica que este sábado la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta una máxima de 28 grados, entre las 14:00 y 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga soleado hasta el mediodía, y después pase a ser nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que mantenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del domingo, el termómetro descenderá hasta los 15 grados.