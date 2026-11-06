¿A qué hora se verá el 'efecto medusa' en Durango por lanzamiento de cohete SpaceX este viernes?

Este viernes 6 de noviembre por la noche, un extraño fenómeno óptico conocido como “efecto medusa” podrá verse desde el cielo en Durango, debido al lanzamiento de un cohete Falcon 9 de la empresa Space X de Elon Musk.

La empresa de fabricación aeroespacial, servicios de transporte espacial y telecomunicaciones Space X, realizará este viernes 6 de noviembre el lanzamiento de uno de sus cohetes Falcon 9 desde California, lo cual dejará a su paso un fenómeno óptico que será visible desde varios puntos de México, entre ellos algunas regiones del estado de Durango.

El lanzamiento del cohete Falcon 9 corresponderá en esta ocasión a la misión USSF-432 de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos.

¿Qué es el “efecto medusa”?

El llamado efecto “space jellyfish”, conocido también como medusa espacial, es un fenómeno que se presenta en el cielo durante algunos lanzamientos de cohetes. Recibe ese nombre porque la estela que deja a su paso forma una figura parecida a la de una medusa, con una parte central más brillante y varias extensiones que parecen tentáculos.

Aunque puede llamar la atención e incluso parecer algo fuera de lo común, se trata de un efecto visual provocado por los gases que expulsa el cohete durante su ascenso.

Este espectáculo ocurre principalmente cuando los lanzamientos se realizan durante las primeras horas de la mañana o poco después del atardecer. Esto se debe a que, aunque desde la Tierra todavía parece estar oscuro, a gran altura los gases liberados por el cohete siguen recibiendo la luz del Sol, y al expandirse, forman una nube iluminada que puede adquirir tonos brillantes y colores llamativos, dando la impresión de que una enorme medusa se mueve entre las nubes.

¿A qué hora se verá en Durango?

De acuerdo con información compartido por especialistas en este tipo de fenómenos, Durango se encuentra entre las regiones donde el “efecto medusa” será más visible, hacia el oeste de la entidad.