¡A romper el cochinito! Revelan precios para el partido de la NFL en México

La NFL vuelve a México y ya hay precios. Después de cuatro años de ausencia por la remodelación del Azteca rumbo al Mundial, la liga regresa con un plato fuerte: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, en el Estadio Banorte.

Será el sexto juego de temporada regular en la historia de México, el primero desde el 49ers vs Cardinals de 2022, y por primera vez un Sunday Night Football se jugará fuera de Estados Unidos. Los 49ers serán locales administrativos; será su tercera visita al país tras 2005 y 2022, mientras que para los Vikings será su debut en CDMX.

Lista de precios oficiales de NFL en México

De acuerdo con lo revelado, los boletos van desde los $2,108 hasta los $11,656 pesos en localidades regulares, más cargos. Ya incluyen cargo por servicio, se agrega solo un cargo de $50 MXN por orden al pagar.

Paquetes VIP / Hospitality superan los $19,400 pesos.

Así queda por zonas:

Nivel 100 (más cercano al campo): Midfield $11,656 / Sideline $11,036 / Corner $10,168 / Endzone $9,176

Nivel 200: Midfield $11,036 / Sideline $10,168 / Corner $9,176 / Endzone $8,184

Nivel 300: Midfield $9,176 / Sideline $8,184 / Corner $6,820 / Endzone $6,076

Nivel 400: Midfield $6,820 / Sideline $6,076 / Corner $4,960 / Endzone $4,092

Nivel 500: Midfield $4,960 / Sideline $4,092 / Corner $3,472 / Endzone $2,852

Nivel 600 (más alto): Midfield $4,092 / Sideline $3,472 / Corner $2,852 / Endzone $2,108

Aparte, hay paquetes Hospitality de OnLocation para fans de ambos equipos desde $1,095 dólares (unos $18,600 MXN) que incluyen boleto, comida, bebida y transporte, y paquetes con hotel de 3 noches desde $3,095 dólares.