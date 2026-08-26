A través de códigos QR, los visitantes pueden acceder a más información sobre los altares de Catedral

La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Durango, un inmueble histórico que forma parte de la historia de la ciudad, cuenta con códigos QR en varios de los altares, para que quienes realizan visitas presenciales puedan obtener más información.

Asimismo, se dispone de un recorrido virtual en 3D a través del cual es posible indagar en aspectos históricos, arquitectónicos; y se puede conocer el inmueble a la distancia.

La Catedral es una iglesia católica construida entre 1695 y 1788, declarada Basílica Menor por la Santa Sede y es sede de la Arquidiócesis de Durango. Es el principal monumento histórico del estado y combina tres fases del barroco novohispano en sus portadas. Alberga 11 altares, 24 pilares y 18 bóvedas en sus tres naves de 119 varas de largo.

A través de recorridos virtuales 3D, audioguías y páginas dedicadas a cada altar, es posible explorar su historia, arquitectura barroca y arte sacro novohispano.

San Jorge

Uno de los altares más visitados es el de San Jorge, cuya devoción en Durango fue creciendo debido a la alta mortandad de niños por la picadura de alacrán, por lo que fue invocado como patrono de la ciudad. Su figura es conocida por la victoria sobre el dragón, símbolo del triunfo del bien sobre el mal.

A últimas fechas, este altar ha sido dedicado también a los Santos Mártires de Durango.