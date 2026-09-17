A un año de su muerte, organizan torneo deportivo en memoria de Paloma Nicole

En memoria de Paloma Nicole, la joven duranguense que falleció hace un año tras haber sido sometida a una cirugía estética, se está organizando un torneo deportivo para impulsar el talento infantil y juvenil de la entidad.

El padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, enfatizó que la intención es mantener vivo el recuerdo de su hija a través del deporte, una actividad que la joven disfrutaba.

“Que este torneo sea año tras año, es la intención que tenemos. Es fuerte para mí pero para que se conmemore un poco más su recuerdo y que ayude a la ciudadanía y las niñas. Son torneos muy padres, nos la pasábamos en torneos nosotros. Siempre andaba con ella en Mazatlán, en varios lados. Les gustan mucho a las niñas, los disfrutan y qué mejor que se siga haciendo. Desgraciadamente ya no va a estar mi hija pero ahí estaré apoyando”, indicó.

Amado Pérez Juárez, del comité organizador, informó que en esta ocasión se determinó ajustar la fecha del torneo para hacerlo coincidir con esta conmemoración, asegurando que la competencia quedará establecida de forma permanente en estas fechas como tributo a la joven.

El torneo se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo 450 del Parque Guadiana. Contará con varias categorías infantiles y juveniles, con la meta de proyectar a los deportistas hacia competencias de mayor nivel.

Se entregará la copa clásica, medallas para el primer y segundo lugar, así como premios en efectivo; y se contempla una ceremonia especial.

Para mayores informes e inscripciones, puso a disposición los números de atención (618)100-71-98 y con el coordinador de logística, el profesor Mario Ávalos, al (618)270- 88-68.