A un mes de huelga en San Dimas, sigue estancado el conflicto en Tayoltita  

A un mes de que estallara de manera formal la huelga en la mina de San Dimas, operada por la empresa First Majestic, el conflicto laboral se mantiene estancado y sin una fecha precisa para la reanudación del diálogo entre las partes.

El paro laboral en esta mina comenzó a presentarse desde el pasado mes de septiembre, escalando formalmente a la huelga el 8 de octubre.

Transcurrido este periodo, los integrantes de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana sostienen que el movimiento se mantiene firme y en pie de lucha, a la espera de que en el transcurso de esta semana se logren concretar acuerdos definitivos.

Entre las exigencias centrales vertidas por la representación sindical destaca el cumplimiento cabal del Contrato Colectivo de Trabajo, la exigencia de mejores condiciones de seguridad e higiene al interior de los fundos mineros, atención médica adecuada y el respeto a sus garantías sindicales.

Aunado a lo anterior, persiste la controversia en torno al bono de productividad del año 2025 y su respectivo esquema fiscal, punto que ha generado divisiones e incertidumbre entre la base trabajadora respecto a las condiciones mínimas para levantar las banderas rojinegras y reincorporarse a las faenas.

La empresa por su parte asegura que la huelga tiene que ver con que en San Dimas (ubicada en Tayoltita, Durango) hay una negativa del sindicato a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a un bono discrecional o bonificación que quieren que lo pague la empresa y no el trabajador.

Durante las últimas semanas, delegados e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero han hecho presencia en esta zona de las quebradas para manifestar su respaldo a los huelguistas.

En tanto, las autoridades municipales mantienen la entrega de apoyos alimentarios y despensas para amortiguar el impacto económico entre las familias de los mineros y la población en general, ante la paralización de la principal actividad productiva de la región.