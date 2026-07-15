'A violentadores no les importan las órdenes de restricción', afirma regidora de Durango

En el municipio de Durango hacen un llamado para que los botones de pánico instalados en diversos puntos de la ciudad se encuentren en funcionamiento, de modo que cuando una mujer o cualquier persona los requiera por seguridad tenga la certeza de que recibirá apoyo.

Señaló que esto es especialmente importante en casos donde un agresor no respete una orden de restricción o cuando una persona esté siendo víctima de acoso en la vía pública.

"Por desgracia, en México y en Durango, a los machitos, a los violentadores, no les importa una orden de restricción, no les importa una observación", manifestó la regidora Marisol Carrillo Quiroga.

Es por eso que consideró necesario que cuando una mujer active un botón de pánico, los elementos de seguridad acudan de inmediato para brindarle auxilio; sin embargo, señaló que muchos de estos dispositivos no funcionan.

Agregó que es indispensable implementar herramientas que realmente ayuden a proteger a las mujeres y permitan que las instituciones respalden con acciones su compromiso en favor de ellas, aunque reconoció que en cada administración se presentan propuestas diferentes.

Carrillo Quiroga indicó que se debe dar seguimiento permanente a los protocolos de atención relacionados con los botones de pánico, para garantizar su correcto funcionamiento.

Apuntó que corresponde al Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, vigilar el funcionamiento de los botones de pánico y de los senderos seguros, así como garantizar que estos cuenten con una adecuada iluminación.

Finalmente, consideró que aún hace falta fortalecer la perspectiva de género en las instituciones.

"Falta la perspectiva de género, trabajarla mucho en estas instituciones para que se entienda; por eso hice la iniciativa de las pulseras", indicó.