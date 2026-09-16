AAA: Así gestó Ángel Garza la llegada del emblemático tema de Cartel de Santa a Triplemanía

Ángel Garza reveló que la recuperación de Perros, el tema de Cartel de Santa asociado históricamente a Los Perros del Mal, no fue un golpe de suerte ni una gestión improvisada: fue un trabajo silencioso de semanas que comenzó meses antes de Triplemanía 34.

El regiomontano explicó que el proceso inició con una reunión directa con Babo, líder de Cartel de Santa y dueño de los derechos de la canción. Aunque Garza no detalló las negociaciones, sí confirmó que la autorización se pactó con anticipación y que la fotografía junto a Babo y Sick Boy, publicada días antes del evento, era la prueba de que el acuerdo estaba cerrado desde semanas atrás. “Aquí inició todo. ¿Dónde están, perros? Babo siempre ha tenido la camiseta bien puesta”, escribió Garza.

"Que el Cartel trae el mando..."

El regreso del tema no fue un mero guiño nostálgico: detonó uno de los momentos más explosivos de Triplemanía 34. Tras la defensa de Rey Fénix en la lucha de cuatro esquinas por el Campeonato Crucero, Los Perros del Mal irrumpieron en la cabina de sonido exigiendo “su canción”. Cuando Perros tronó en la Arena Ciudad de México, el público estalló; miles la corearon como si el tiempo no hubiera pasado desde la era de Perro Aguayo Jr. y Héctor Garza.

El luchador destacó que Babo “siempre ha tenido la camiseta bien puesta”, sugiriendo que el rapero apoyó el regreso de Los Perros del Mal desde el inicio. Foto: Facebook

La irrupción musical fue el preludio de la embestida: la nueva generación de la facción atacó a los protagonistas del combate mientras el tema seguía sonando, marcando su regreso formal a AAA. El impacto fue inmediato: la canción se convirtió en tendencia y reforzó la identidad del grupo en su nueva etapa.

Conquistan la Tres Veces Estelar

En lo deportivo, Los Perros del Mal también respondieron. En la primera noche de Triplemanía 34, Daga, Ángel y Berto conquistaron el Campeonato Mundial de Tríos de AAA, poniendo fin al reinado de 663 días de Psycho Circus. La victoria, marcada por una intervención externa y una ejecución quirúrgica en el cierre, consolidó a la facción como fuerza central en la empresa.

Así, Triplemanía 34 no sólo recuperó una canción emblemática: recuperó un legado. Garza cumplió su promesa y Los Perros del Mal, con música, golpe y presencia, volvieron a ocupar el lugar que históricamente les pertenece.