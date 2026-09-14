AAA: La Catalina y El Grande Americano se coronan en una memorable jornada de Triplemanía

La Arena Ciudad de México fue escenario de una velada memorable durante la celebración de Triplemanía 34, evento que marcó un parteaguas definitivo en Lucha Libre AAA Worldwide. En una jornada cargada de emociones y drama, la caravana estelar presenció la consagración de dos imponentes y nuevos soberanos en las divisiones más prestigiosas de la empresa: La Catalina y El Grande Americano.

Chile se hace presente en Triplemanía

En la rama femenil, La Catalina escribió una de las páginas más gloriosas del deporte al conquistar el Campeonato Reina de Reinas tras superar a Flammer. El combate representaba un reto colosal, dado que la regiomontana ostentaba un reinado histórico de más de mil cien días. La contienda mantuvo a la afición al borde del asiento, provocando cánticos de "¡Esto es lucha!" ante la entrega exhibida.

A pesar del castigo propinado por la monarca saliente, la gladiadora chilena demostró una firmeza ejemplar sobre el cuadrilátero. Tras resistir las principales maniobras de su rival y equilibrar el choque con tenacidad, La Catalina propinó un certero rodillazo al rostro que dejó fuera de combate a Flammer. Con el conteo de tres, la chilena obtuvo el cetro, culminando así una victoria verdaderamente histórica para Sudamérica.

Cierra un ciclo de forma épica

Por su parte, el pleito por el Megacampeonato de AAA fue una encarnizada contienda donde El Grande Americano despojó del oro a Dominik Mysterio. La batalla escaló rápidamente a los pasillos y gradas con ataques de sillas y castigo con correas. El enfrentamiento se tornó caótico ante la constante interferencia de figuras como JD McDonagh, Liv Morgan, Rayo, Bravo y la imponente irrupción del gigante Omos.

Pese al severo desgaste y un agónico 619, el desenlace cobró un matiz electrizante cuando el réferi resultó noqueado accidentalmente. Dominik erró una plancha cruzada, permitiendo al enmascarado conectar un implacable cabezazo.Sorpresivamente, Rey Mysterio emergió vestido de blanco y negro para efectuar el conteo oficial de tres segundos, validando el triunfo definitivo de El Grande Americano como el flamante y máximo monarca.

El cierre de la noche bajo las notas del Cielito Lindo selló una velada inolvidable en la capital mexicana. Con ambos enfrentamientos recibiendo el mismo peso dramático e importancia histórica, La Catalina en el apartado femenil y El Grande Americano en el evento estelar han inaugurado de forma definitiva un capítulo vibrante dentro de AAA, consolidándose como los nuevos referentes de la lucha libre profesional.