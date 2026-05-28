AAA: ¿Quién es La Catalina, la sensación viral chilena que luchará en Durango este julio?

La Catalina, nombre artístico de Catalina Aurora García Corrial, se ha convertido en una de las figuras emergentes más visibles de la lucha libre latinoamericana. Nacida en Santiago en 2000, inició su carrera a los 14 años en la escena independiente chilena antes de proyectarse internacionalmente. Su evolución, marcada por cambios de personaje y etapas de reinvención, la ha colocado como una de las gladiadoras con mayor crecimiento en la región.

Su primera gran plataforma llegó en WWE, empresa a la que ingresó en 2019 y donde se convirtió en la primera luchadora chilena firmada por la compañía. Bajo los nombres de Carolina y Katrina Cortez, tuvo apariciones en Raw, Main Event y NXT. Aunque su paso fue breve, el hito la posicionó como referente inmediato para la lucha femenil sudamericana, abriéndole puertas en el mercado mexicano.

La mayor rivalidad femenina en la Caravana Estelar

Tras su salida en 2021, García regresó a Chile con la intención de retirarse, pero un giro personal la llevó a México. En 2023 firmó con el CMLL, donde conquistó el Campeonato Universal de Amazonas, consolidándose como una de las cartas fuertes de la división. Su salida del Consejo en abril de 2026 abrió un nuevo capítulo: su llegada a AAA, donde debutó atacando a Flammer, campeona Reina de Reinas, iniciando una rivalidad directa que la colocó de inmediato en la órbita titular.

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Ese conflicto será el eje de su presentación en Durango. La Catalina está anunciada para luchar el 3 de julio a las 20:00 horas en el Auditorio del Pueblo, haciendo equipo con Lady Shani para enfrentar a Las Tóxicas, dupla integrada por Flammer y La Hiedra. La presencia de Flammer confirma que la chilena llegará a la plaza frente a su máxima rival actual, en un duelo que forma parte de la disputa por el control de la división femenil.

Una estrella mundial, presente en Durango

La función forma parte de la gira nacional de AAA y representa la primera visita de la empresa a la capital duranguense bajo la nueva administración vinculada a WWE. Para La Catalina, el evento llega en un momento de alta exposición mediática y con una narrativa clara: consolidarse como retadora natural al Campeonato Reina de Reinas.

Con experiencia internacional, un recibimiento viral en su debut y una rivalidad activa con la campeona, la chilena aterriza en Durango como una de las figuras más observadas del roster femenil. Su duelo ante Flammer y La Hiedra será, además, una medición directa de su impacto en AAA rumbo al verano.

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