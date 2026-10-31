Abandonan a recién nacido en calles de la colonia Jalisco, en Durango; mujer lo encontró llorando

Un bebé recién nacido fue localizado abandonado en la vía pública durante la mañana de este sábado, en calles de la colonia Jalisco, de la ciudad de Durango, luego de que una mujer que se dirigía a su trabajo escuchara su llanto y se acercara para auxiliarlo, situación que movilizó a las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 07:30 horas del sábado 31 de octubre, en las inmediaciones de las calles Juan de Dios y Bahía de Banderas, donde se solicitó la intervención de las autoridades ante el hallazgo de un recién nacido que se encontraba sin la compañía de algún adulto responsable.

De acuerdo con la información recabada, la mujer que realizó el hallazgo fue identificada como Nancy Elisabeth, de 33 años de edad, quien manifestó que caminaba por el sector rumbo a su centro de trabajo cuando escuchó el llanto de un bebé, por lo que decidió acercarse para conocer lo que ocurría.

Al percatarse de que se trataba de un recién nacido que aparentemente había sido abandonado, la mujer lo tomó en brazos para resguardarlo mientras solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia, con la finalidad de que recibiera atención médica y se verificara su estado de salud.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), adscritos a la Estación Sur, acudieron al lugar como primeros respondientes y, al arribar, encontraron a la mujer con el recién nacido en brazos, por lo que confirmaron el reporte y solicitaron la intervención del personal especializado.

Minutos después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes se hicieron cargo de la atención inicial del bebé y procedieron a trasladarlo de inmediato al Hospital Materno Infantil de Durango, donde sería sometido a una valoración médica para determinar sus condiciones de salud.

En el lugar también se contó con la presencia de elementos de la Policía Estatal y otras unidades municipales. Hasta el momento se desconoce la identidad de los padres del recién nacido, así como las circunstancias en las que quedó abandonado, por lo que corresponderá a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y garantizar la protección del menor.