Abandonan camioneta robada en carretera de Santiago Papasquiaro

Una camioneta que contaba con reporte de robo fue localizada abandonada a un costado de la carretera Santiago Papasquiaro-Tepehuanes, durante un recorrido realizado por elementos investigadores en aquella región del estado de Durango.

El hallazgo ocurrió el viernes 28 de agosto, aproximadamente a la altura del kilómetro 132 de dicha carretera, en las inmediaciones de la localidad de Herreras, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

Según la información recopilada, los agentes circulaban por ese tramo cuando observaron una camioneta estacionada a un costado de la cinta asfáltica, sin que aparentemente hubiera alguna persona cerca de ella.

Al aproximarse, descubrieron que se trataba de una camioneta de la marca Dodge, línea Ram 2500, modelo 2021, doble cabina, de color blanco y con rines negros, la cual presentaba el neumático delantero izquierdo sin aire y en malas condiciones.

Las características de la unidad llamaron la atención de los investigadores, pues coincidían con las de un vehículo relacionado con una denuncia por robo presentada apenas dos días antes, el miércoles 26 de agosto.

Los elementos procedieron a revisar los datos de identificación de la camioneta y confirmaron que efectivamente se trataba de la misma unidad que aparecía dentro de una carpeta de investigación por el delito de robo.

Tras informar del hallazgo al Ministerio Público, se ordenó el aseguramiento del vehículo y se solicitó una grúa para retirarlo del lugar y trasladarlo a un corralón, donde quedó a disposición de la autoridad mientras continúan las investigaciones.