Abandonan monumentos y estatuas en Durango

De las pocas. En la Plaza IV Centenario, se encuentra una estatua de Benito Juárez, misma que es de las pocas que se conserva en buen estado.

El paso del tiempo, la falta de mantenmiento y algunos actos de vandalismo comienzan a ser más que notorios en distintos monumentos y espacios históricos de la ciudad de Durango, donde las esculturas, placas presentan desde manchas y suciedad hasta daños visibles en su infrestructura.

Uno de los ejemplos más claros son los bustos que se encuentran a lo largo y ancho de la capital duranguense, con afectaciones evidentes debido a un pésimo mantenimiento por parte de las autoridades y un mal cuidado y preservación por parte de la comunidad duranguense.

Atención. Si bien hay vigilancia y paso constante de autoridades frente a la Plaza Universitaria, hay múltiples señales de vandalización en algunos bustos.

La situación no es exclusiva de un lugar en especñifico, otros monumentos importantes de la ciudad tambiñen presentan señales de abandono o falta de conservación, entre ellos, y uno de los más importantes, el que está dedicado a Guadalupe Victoria y que incluso es un museo.

Diario. Si bien estas estatuas forman parte del camino de muchos duranguenses, hay quienes no las respetan y las vandalizan.

Aunado a ello se encuentran las estatuas que por años, las autoridades nunca han atendido, aquellas que se encuentran en el área de Alamedas, desde un toro que perdió su cola y nunca fue reparado hasta actores y actrices víctimas de la pintura.

Sin atención. Pese a que hay un museo dentro de este monumento, su base está en decadencia.

En conjunto, el panorama refleja lo que es, un desgaste evidente que enfrentan múltiples monumentos y estatuas históricas de Durango, cuya condición contrasta con la relevancia cultural y la iniciativa con la que se colocaron en un inicio.

Manchas. Los daños no son solo por el paso del tiempo, sino también rayones y pintura aventada por ciudadanos.