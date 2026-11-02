Abandonan monumentos y estatuas en Durango

A plena vista. El Paseo de las Alamedas es uno de los principales afectados, ya que desde hace años, varias estatuas han sufrido daños y las autoridades no han atendido esta situación.
El paso del tiempo, la falta de mantenmiento y algunos actos de vandalismo comienzan a ser más que notorios en distintos monumentos y espacios históricos de la ciudad de Durango, donde las esculturas, placas presentan desde manchas y suciedad hasta daños visibles en su infrestructura.
Uno de los ejemplos más claros son los bustos que se encuentran a lo largo y ancho de la capital duranguense, con afectaciones evidentes debido a un pésimo mantenimiento por parte de las autoridades y un mal cuidado y preservación por parte de la comunidad duranguense.
La situación no es exclusiva de un lugar en especñifico, otros monumentos importantes de la ciudad tambiñen presentan señales de abandono o falta de conservación, entre ellos, y uno de los más importantes, el que está dedicado a Guadalupe Victoria y que incluso es un museo.
Aunado a ello se encuentran las estatuas que por años, las autoridades nunca han atendido, aquellas que se encuentran en el área de Alamedas, desde un toro que perdió su cola y nunca fue reparado hasta actores y actrices víctimas de la pintura.
En conjunto, el panorama refleja lo que es, un desgaste evidente que enfrentan múltiples monumentos y estatuas históricas de Durango, cuya condición contrasta con la relevancia cultural y la iniciativa con la que se colocaron en un inicio.