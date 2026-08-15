Abandonan motocicleta durante tres días en la Feria de Durango; fue retirada y resguardada

Una motocicleta que permaneció durante aproximadamente tres días abandonada en las instalaciones de la Feria de Durango llamó la atención del personal del lugar, por lo que durante la mañana del viernes 14 de agosto se solicitó la presencia de las autoridades.

El reporte se realizó alrededor de las 09:00 horas desde el recinto ferial, ubicado en las inmediaciones del bulevar Río Grande, donde se informó sobre una motocicleta de color gris que aparentemente nadie había acudido a recoger.

Tras recibir el llamado, elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron la unidad, tratándose de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, modelo 2020, de color gris y sin placas de circulación.

De acuerdo con la información recopilada, el vehículo se encontraba en buenas condiciones y habría permanecido en el mismo sitio durante los últimos tres días, situación que generó sospechas entre quienes se encargan de la vigilancia del recinto.

Los agentes procedieron a revisar el número de serie de la motocicleta en las bases de datos disponibles para determinar su procedencia y conocer si existía alguna denuncia relacionada con la unidad.

La consulta arrojó que, hasta ese momento, la moto no contaba con reporte de robo vigente, por lo que se realizaron los procedimientos correspondientes para el retiro y resguardo de la motocicleta, en espera de que se determine quién es su propietario y el motivo por el cual fue dejada en el lugar.