Abaten a 6 presuntos integrantes del CJNG tras enfrentamiento con fuerzas federales en Guanajuato

Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron abatidos durante un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ocurrido durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en la comunidad La Aldea.

De acuerdo con los primeros indicios, las personas fallecidas presuntamente pertenecían a la célula delictiva denominada “Los Aldeanos” , vinculada al CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que el operativo se desplegó tras recibir una denuncia ciudadana a través de la línea 089, en la que se alertaba sobre la presencia de personas armadas en dicha comunidad.

En atención al reporte, integrantes de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, acudieron al sitio para verificar la información.

Sin embargo, durante la intervención, elementos estatales fueron agredidos con disparos provenientes de la azotea de un inmueble, los cuales impactaron al menos una unidad oficial.

Ante la agresión, las corporaciones activaron los protocolos de intervención y establecieron un perímetro de seguridad. Posteriormente, se registraron nuevas detonaciones desde el interior de la propiedad contra el personal de seguridad, por lo que los elementos repelieron el ataque.

Como resultado del enfrentamiento, seis presuntos agresores perdieron la vida. La dependencia estatal precisó que ningún integrante de las instituciones participantes resultó lesionado.

En el lugar fueron aseguradas nueve armas largas y cuatro cortas, además de cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos. También se localizaron tres vehículos y un envoltorio con hierba con características similares a la marihuana.

Entre los indicios encontrados había prendas con insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación y referencias al grupo identificado como “Los Aldeanos”, cuya procedencia y posibles vínculos con organizaciones delictivas serán materia de investigación.

Estos hechos se suman a otros episodios de violencia y detenciones de presuntos generadores de violencia registrados durante esta semana en la región.