Abaten en Sonora a líder de célula ligada a 'Los Chapitos'; ofrecían 1 mdp por su captura

Durante este fin de semana, un intenso operativo se desplegó en el estado de Sonora, en donde se tuvo como resultado el abatimiento del líder de la célula criminal "Los Fantasmas", ligada a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, y otros detenidos.

La información compartida por el Gabinete de Seguridad del gobierno de México señala que las acciones derivaron de inteligencia naval y un operativo terrestre sobre las inmediaciones del poblado San Antonio, en donde también intervinieron dos helicópteros y una aeronave.

En el operativo se tuvo un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados, y tras el repele de la agresión a las fuerzas federales, se tuvo como resultado el fallecimiento de Francisco "N", alias "El Meny Carranza", quien era un objetivo prioritario en esta misión.

Ahí mismo fue posible la detención de cuatro personas, además del aseguramiento de siete armas de fuego, 45 cargadores, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa de marihuana.

¿Quién es "El Meny Carranza"?

Según la información compartida, el occiso fue identificado como Francisco Manuel Romero Carranza , quien fungía como segundo mando del grupo delictivo "Los Fantasmas".

Era conocido por su participación en diversas actividades ilícitas, así como ser uno de los generadores de violencia en la región. Además, se mantenía una orden de recaptura, pues se fugó del penal de Hermosillo en julio pasado.

Reportes ministeriales apuntan a que Francisco mantenía vínculos con Salú Francisco Hernández Tenorio "El Ponchis" o "El Fantasma", quien sería el principal líder de esta célula.

También, una ficha de inteligencia de septiembre de 2024 reveló vínculo directo con la facción que dirigen los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

"Los Fantasmas" mantenían presencia en Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena de Kino, por lo que se conocía como un grupo que imponía en la zona.

"El Meny" tenía varias órdenes en su contra , en las cuales destacan los delitos de: asociación delictuosa, corrupción de menores, tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y secuestro agravado.

Además, tras su fuga, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda ofreciendo una recompensa de hasta 1 millón de pesos para quienes dieran información de su paradero.