Abogado se dispara por accidente mientras limpiaba un arma en Durango; su estado es grave

Un abogado resultó gravemente lesionado la mañana del lunes tras dispararse de manera accidental con un arma de fuego mientras la limpiaba en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento San Daniel, de la ciudad de Durango.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue reportado alrededor de las 09:30 horas. Personal médico informó que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego, por lo que recibió atención inmediata debido a la gravedad de su estado.

Al acudir al nosocomio, agentes investigadores se entrevistaron con Francisco, de 40 años de edad, quien se identificó como hermano del lesionado , Raúl García Silvestre, de 28 años, de profesión abogado y con domicilio en el mismo fraccionamiento.

El entrevistado relató que cerca de las 09:00 horas recibió una llamada telefónica de su hermano, quien le pidió que acudiera de inmediato a su vivienda. Al llegar, lo encontró descendiendo las escaleras con una lesión sangrante en la pierna izquierda.

Según la versión proporcionada, Raúl le explicó que se encontraba limpiando una pistola calibre .45 cuando, al manipularla, no se percató de que aún estaba abastecida. De manera accidental accionó el disparador y el proyectil impactó en su extremidad inferior izquierda.

Ante la emergencia, su hermano decidió trasladarlo de inmediato al Hospital General 450, donde fue recibido por el personal médico para su atención especializada.

El diagnóstico inicial estableció que el profesionista presentaba un choque hipovolémico derivado de la pérdida de sangre ocasionada por la herida de bala, además de una lesión en el miembro pélvico izquierdo, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, aunque de manera preliminar todo apunta a que se trató de un disparo accidental ocurrido mientras el lesionado realizaba la limpieza del arma.