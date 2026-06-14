Abren 9 investigaciones en Durango por lesiones con arma de fuego, en primer cuatrimestre de 2026

Las denuncias por lesiones dolosas cometidas con arma de fuego representaron un total de nueve carpetas de investigación iniciadas a nivel estatal durante el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dicha cifra contrasta con los 12 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025. Plasmando así una disminución del 25 por ciento a nivel estatal.

DISTRIBUCIÓN

Los datos oficiales mostraron que el municipio de Durango concentró seis de las nueve denuncias presentadas durante los primeros cuatro meses del año, equivalentes al 66.7 por ciento del total estatal. La capital registró un caso en febrero y cinco en marzo, mientras que en enero y abril no reportó carpetas de investigación por este delito.

Sin embargo, también plasmó una disminución con respecto a los datos del 2025, pues al mes de abril ya registraba 10 carpetas iniciadas por lesiones dolosas con arma de fuego.

En segundo lugar se ubicó Gómez Palacio, con dos denuncias, una en febrero y otra en marzo. A pesar de que en el primer cuatrimestre del 2025 no registraba ningún caso.

El único municipio adicional con registros fue Otáez, donde se abrió una carpeta de investigación en abril. El resto de los municipios de la entidad no reportó denuncias por lesiones dolosas cometidas con arma de fuego durante el periodo analizado.