Abren boquete para saquear pizzería y desayunador en el fraccionamiento Domingo Arrieta

Un robo a negocio sin violencia fue denunciado la mañana de este domingo en el fraccionamiento Domingo Arrieta, donde delincuentes presuntamente ingresaron a dos establecimientos comerciales y se apoderaron de dinero en efectivo.

El reporte fue realizado alrededor de las 09:00 horas por el encargado de un negocio de comida ubicado sobre la avenida División Durango, quien informó que al llegar al local encontró desorden en el interior y daños en una de las paredes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al establecimiento denominado Mandos Pizza, donde se entrevistaron con Jesús, quien explicó que cerca de las 06:00 horas descubrió que personas desconocidas habían ingresado durante la madrugada.

De acuerdo con la información recabada, los responsables realizaron un boquete en una pared para ingresar desde un local contiguo, identificado como un desayunador ubicado en el mismo inmueble comercial.

Una vez dentro, los presuntos ladrones sustrajeron aproximadamente 16 mil pesos en efectivo de la pizzería, dinero que se encontraba en billetes de diferentes denominaciones.

Asimismo, la propietaria del negocio contiguo, identificada como Yesenia, también reportó haber sido víctima del robo, ya que del interior de su establecimiento desaparecieron cerca de mil 800 pesos en efectivo.

El afectado informó a las autoridades que el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia y que las grabaciones serán entregadas como evidencia para apoyar las investigaciones. Ambos propietarios manifestaron que acudirían ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y dar seguimiento al caso.