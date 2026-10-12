Abren casting en Durango para el cortometraje, ¿cuándo y dónde será?

El cortometraje “El eco de un aplauso tardío” abrió una convocatoria de casting en Durango para integrar su elenco.

De acuerdo con la información compartida por el equipo de producción, se trata de un trabajo escolar no remunerado. La convocatoria describe características físicas y de personalidad para cada papel, con las que se busca orientar a quienes tengan interés en participar en la producción.

Proyecto de jóvenes estudiantes

La jornada estará dividida en dos bloques, el primero se desarrollará de 9:00 a 13:00 horas, mientras que el segundo tendrá lugar de 16:00 a 19:00 horas.

La sede será la Universidad José Vasconcelos, ubicada en calle Guadalupe 312 Norte, en la Zona Centro de la ciudad de Durango. Es de suma importancia destacar que este es un proyecto escolar, por lo que el trabajo realizado, en caso de quedar posterior a las audiciones, no será remunerado.

¿Qué perfiles buscan?

Para uno de los personajes se solicita una mujer de entre 45 y 49 años, con estatura de 1.60 a 1.70 metros, complexión delgada y cabello lacio y largo. El perfil contempla carácter fuerte y tez indistinta.

El segundo papel está dirigido a una mujer de entre 20 y 23 años, también con estatura de 1.60 a 1.70 metros y complexión delgada. En este caso, se especifican cabello ondulado o chino, tez clara y personalidad imponente.

Cuatro personajes masculinos completan la convocatoria

Entre los perfiles masculinos figura un hombre de 20 a 23 años, de 1.70 a 1.80 metros, complexión delgada, tez indistinta y personalidad introvertida.

También se busca un hombre de 30 a 35 años, con el mismo rango de estatura, complexión delgada, cabello ondulado, barba poblada y desaliñada, tez clara y personalidad apagada.

Otro personaje requiere un hombre de 35 a 40 años, de 1.75 a 1.85 metros, complexión delgada o atlética, tez indistinta y carácter extrovertido, carismático y con cualidades de líder.