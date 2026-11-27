Se anunció la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos Deportivos 2026, que contará con un apoyo de cinco mil pesos para estudiantes deportistas que quieran seguir creciendo en su disciplina.

Será desde el 24 de noviembre hasta el 9 de diciembre cuando se reciban las solicitudes en la Dirección de Deporte del Instituto de Desarrollo Humano.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, secundaria, medio superior y superior de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Durango.

Para aspirar a ser seleccionado, es necesario llenar la solicitud de Estimulo Deportivo que se encuentra disponible en la plataforma digital.

Además, una carta compromiso, un estudio socioeconómico y una carta de exposición de motivos. Para este año se contemplan 37 disciplinas deportivas participantes y once de deporte adaptado.