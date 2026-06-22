Abren convocatoria para quienes requieren apoyo de pañales para adultos en Durango

En el municipio de Durango se encuentra abierta la convocatoria para personas adultas que requieran pañales por indicación médica. Para acceder al apoyo, únicamente deberán presentar una constancia médica que acredite la necesidad.

La directora del DIF Municipal, María Elena González Rivera, informó que se podrá apoyar a un padrón de hasta 300 beneficiarios, a quienes se les entregarán dos paquetes de pañales por mes, de julio a diciembre.

Buscan respaldar a las familias que tienen a alguna persona en situación de vulnerabilidad y que requieren este tipo de apoyo.

La edad mínima para recibir el beneficio es a partir de los 18 años de edad, los pañales estarán disponibles en tallas chica, mediana y grande.

“La convocatoria cierra el día 3 de julio y serán atendidos de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Quien requiera este apoyo puede acercarse a las oficinas del DIF Municipal”, apuntó la directora.

Los interesados deben acudir a las oficinas del DIF Municipal, ubicadas en la avenida Tres Culturas, en el fraccionamiento Huizache.

Deberán presentar copia de la credencial para votar, copia del comprobante de domicilio y una constancia médica en la que se indique que el beneficiario requiere el uso de pañales.

La directora destacó que en años anteriores se beneficiaba a 200 personas; sin embargo, en esta ocasión el padrón se amplió a 300 beneficiarios.