¡Abrígate! Estos estados tendrán temperaturas bajo cero el sábado 17 y domingo 18 de noviembre

El frío es cada vez más intenso en muchas zonas de México, y este fin de semana algunas regiones del país esperan temperaturas que estarían por debajo de los cero grados centígrados, dando paso a heladas. ¿En qué estados se esperan estas condiciones? Esto señala el pronóstico.

Luego de una temporada marcada por lluvias en gran parte del país, se aproximan a México meses en los que el clima frío predominará, sobre todo en la región norte del país.

Desde hace ya algunas semanas, comenzaron a llegar a México los primeros frentes fríos de la temporada, que además de dejar un incremento en las precipitaciones de algunos estados, también han traído consigo un descenso marcado de temperaturas en ciertas regiones.

Hace apenas unos días, el frente frío número 5 llegó a territorio mexicano, y acompañado de la masa de aire frío que lo impulsa, en la región norte del país, ha ocasionado que algunos estados registren temperaturas bajo cero en algunos estados de la República Mexicana.

Estados con temperaturas bajo cero este fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que este fin de semana las bajas temperaturas seguirán predominando en algunas zonas, especialmente durante las primeras horas o durante la madrugada.

Para este sábado 14 de noviembre por la madrugada, el SMN señala que las temperaturas más bajas registradas serán de -5 a 0 grados centígrados, en la zona serrana de Baja California, Chihuahua y Durango, donde desde hace unos días se han registrado estas condiciones.

Aunque serán un poco más altas, también se esperan condiciones frías en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde el termómetro descenderá hasta entre 0 y 5 grados centígrados.

Por otro lado, para este domingo 15 de noviembre, el SMN señala que habrá temperaturas mínimas que rondarán entre los -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México, donde podrían registrarse heladas.

Además, se espera que el termómetro descienda a una mínima de 0 a 5 grados centígrados en la zona serrana de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Se espera que las condiciones frías se extiendan durante toda la semana, e incluso podrían registrarse las primeras caídas de nieve o aguanieve en algunas regiones, especialmente de Baja California.