Abril de 2026, el más caluroso en México desde 1953; Durango concentró los mayores contrastes

Abril de 2026 se convirtió en el más cálido registrado en México desde 1953, año en que comenzaron a realizarse mediciones más precisas de temperatura. Además, Durango destacó a nivel nacional al registrar los dos contrastes térmicos más extremos durante ese mes.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, informó que, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura promedio nacional durante abril alcanzó los 23.8 grados centígrados.

Este registro posiciona a abril de 2026 como el mes de abril más caluroso desde que existen mediciones precisas en el país. El antecedente más cercano ocurrió en 2020, cuando la temperatura promedio nacional fue de 23.7 grados centígrados.

El promedio histórico de temperatura para un mes de abril en México es de 22.3 grados centígrados.

Durante ese mismo mes también se presentaron dos fenómenos climáticos inusuales: una temperatura máxima y una mínima atípicas para abril.

Ambos contrastes ocurrieron en territorio duranguense. La temperatura máxima más alta a nivel nacional se registró el 29 de abril en la comunidad de El Real, municipio de Tamazula, donde el termómetro alcanzó los 48.5 grados centígrados.

Incluso, en Tamazula, la temperatura máxima promedio durante abril fue de 42.4 grados centígrados y no se registró un solo día en el que el termómetro descendiera por debajo de los 40 grados como temperatura máxima.