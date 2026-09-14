¿Abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre? Esto es el horario para las fiestas patrias 2026

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina, y al representar unas de las fechas con más valor histórico en México, comienzan a surgir algunas dudas en torno a la apertura de negocios. En medio de esto, muchos se preguntan si los bancos operarán con normalidad el 15 y 16 de septiembre.

Con la llegada del mes de septiembre, se acerca también uno de los feriados oficiales en México, en conmemoración de la Independencia.

Esta fecha es de gran relevancia en México y es también el primer día feriado de la segunda mitad del año, luego de que el día de descanso anterior fuera el 1 de mayo por el Día del Trabajo.

Sin embargo, con la llegada de septiembre algunos negocios optan por cerrar sus puertas durante las fiestas patrias.

¿Abrirán las sucursales bancarias?

Desde inicios de año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó a través del Diario Oficial de la Federación un acuerdo para dar a conocer días festivos para el año 2026.

En este listado de fechas se incluyen 11 días en el año considerados como inhábiles, en los que los bancos cierran sus puertas, y únicamente permanecen abiertos los cajeros y habilitadas las operaciones a través de la banca móvil.

En este 2026, el miércoles 16 de septiembre sí está considerado dentro de la lista de días inhábiles, por lo que las sucursales bancarias permanecerán cerradas para realizar operaciones que requieran pasar a ventanilla o con algún ejecutivo.

En cuanto al martes 15 de septiembre, este día no está contemplado dentro de la lista de inhábiles, por lo que en esta fecha los bancos operarán de manera regular, con los horarios habituales.

¿Qué hacer con trámites urgentes?

En caso de que el miércoles 16 de septiembre los usuarios requieran realizar algún trámite o movimiento en el banco, es importante dejar en claro que estos no se podrán realizar de manera física.

Sin embargo, en la actualidad el uso de la banca móvil permite llevar a cabo algunos movimientos como transferencias bancarias, pago de tarjetas de crédito y servicios, entre otros.

A pesar de lo práctico de la banca móvil, cabe recordar que no todas las operaciones están disponibles, por lo que se sugiere a los usuarios anticipar sus movimientos bancarios físicos antes del 16 de septiembre.