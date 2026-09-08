Abrirán taller de casting para cine en Durango

El interés por formar parte de producciones cinematográficas tendrá un nuevo espacio de realización, ahora con el Taller de Casting para Cine, una capacitación que busca acercar a actores y aspirantes a los estándares actuales de los procesos de selección en la industria audiovisual mexicana.

Este taller será impartido por la actriz jalisciense Angélica Ramírez, quien compartirá herramientas para construir propuestas actorales más sólidas y comprender cómo funcionan los castings profesionales .

¿En qué se enfocará?

Más allá de la interpretación, la formación estará enfocada en preparar a los participantes para enfrentar audiciones con las dinámicas que actualmente utilizan las producciones de cine en México.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria, respaldada por Becoming Agency & Management, es que los asistentes podrán ser considerados para futuras convocatorias y proyectos audiovisuales, convirtiendo la experiencia en una oportunidad para establecer vínculos con la industria.

¿Cuándo y dónde será?

La actividad se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre, con sesiones a las 17:00 horas, con una inversión de mil 500 pesos y cupo limitado.

Las inscripciones e informes están disponibles a través del teléfono 5611779931.