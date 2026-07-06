Abrirán un espacio para aprender a crear y personalizar un sketchbook en Durango

Para quienes disfrutan del dibujo, la ilustración o simplemente buscan desarrollar un nuevo pasatiempo, esta semana se llevará a cabo un taller enfocado en la creación y personalización de sketchbooks, una actividad pensada para estimular la creatividad y experimentar con distintos materiales.

La sesión está dirigida tanto a personas que ya tienen experiencia dibujando como a quienes desean comenzar a explorar este tipo de herramientas, ya que el objetivo es conocer las posibilidades que ofrece un cuaderno de bocetos y convertirlo en un espacio personal para desarrollar ideas, practicar técnicas y expresar un estilo propio.

Un espacio para experimentar

Durante el taller, los asistentes podrán conocer qué es un sketchbook, cómo aprovechar sus páginas y descubrir distintas formas de intervenirlo mediante materiales y elementos decorativos.

Además del aprendizaje práctico, la actividad busca que cada participante desarrolle un cuaderno que refleje su personalidad y pueda seguir utilizándolo después del curso para proyectos personales, ilustraciones o ejercicios de creatividad.

Información para asistir

El taller será impartido por el ilustrador Mr. Nizaye el próximo 7 de julio a las 17:00 horas.

La actividad tendrá lugar en Zaragoza #213, Zona Centro, con un costo general de 200 pesos. Como requisito, los participantes deberán llevar su propio sketchbook, mientras que el resto del material de trabajo estará incluido.

Las personas interesadas pueden solicitar información y apartar su lugar mediante mensaje directo en las redes sociales del instructor o de Saranghaus.mx, ya que el cupo será limitado.