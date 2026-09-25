Abuelita de bebé fallecida en IMSS Durango pide intervensión de Sheinbaum ante presunta negligencia

Entre sollozos, indignación y un dolor que no encuentra consuelo, la señora Rosalba Dávila Samudio rompió el silencio para exigir justicia tras el fallecimiento de su nieta Judith, una de las bebés que perdió la vida en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS).

La abuela de la menor señaló directamente al personal médico y administrativo del Hospital General de Zona No. 1 por incurrir en presunta negligencia, omisiones y un trato deshumanizado hacia las familias afectadas.

"Es una tristeza lo que está pasando hoy con este dolor tan grande que ocasionó el descuido y la desidia de la médica; no ponen atención a su trabajo. Hay prepotencia, no hay higiene, no hay atención y no le dan a uno información de nada", recriminó con firmeza.

​Frialdad institucional y opacidad

​Dávila Samudio narró que su hija —madre primeriza que aún convalece por complicaciones derivadas de una mala praxis durante la cesárea— fue notificada de la muerte de la pequeña Judith sin la menor empatía por parte del personal del nosocomio.

Según su testimonio, la recién nacida no presentaba padecimientos previos más allá de haber nacido prematura.

Sin embargo, al momento de ser entregada a sus familiares, el cuerpo del bebé ya presentaba rigor mortis, lo que levanta sospechas sobre la hora real del deceso y el tiempo transcurrido antes de avisar a la madre.

​"Se la entregan y ella se percata de que la bebé estaba muy fría, muy tiesa. Le dijeron que acababa de fallecer por un paro, pero la niña ya tenía horas de haber muerto en su lugar. Nos dieron la noticia con pura frialdad: 'Tu bebé falleció', y ya ", relató.

Ante las contantes omisiones y la falta de transparencia dentro de la Clínica 1, la afectada demandó públicamente la salida de los titulares del instituto en la entidad, señalando que la falta de supervisión por parte de la delegada estatal y la dirección del hospital ha cobrado vidas inocentes.

Recordó además que en visitas previas de autoridades federales encaró a la representación del IMSS para denunciar el despotismo de las asistentes y la desatención médica en las áreas críticas.

​Tras perder la confianza en el sistema de salud pública —al grado de tener que llevar a su hija con especialistas particulares para atender sus heridas físicas y psicológicas—, Rosalba Dávila lanzó un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga de manera urgente en la delegación Durango.