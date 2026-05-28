Abuelitos y su nieto son asesinados con arma blanca en su domicilio; investigan posible robo

Una pareja de adultos mayores y un joven fueron localizados sin vida al interior de una vivienda durante la mañana de este jueves, en un hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió luego de que se reportara una situación de emergencia a través del sistema 911, lo que derivó en la llegada de elementos policiacos y paramédicos al domicilio donde se encontraban las víctimas.

Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron a las tres personas con múltiples heridas producidas por arma blanca, por lo que únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales.

Los hechos se registraron en la Zona Centro del municipio de Fresnillo, Zacatecas, específicamente entre las calles Duranguito y Roble, donde posteriormente la zona fue acordonada para permitir el inicio de las investigaciones.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 69 años de edad, una mujer de 77 y un joven de aproximadamente 20 años, quien presuntamente era nieto de la pareja.

Investigan posible intento de robo

Tras confirmarse el triple homicidio, personal pericial y agentes de investigación comenzaron con las diligencias correspondientes dentro de la vivienda para recabar indicios y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible intento de robo; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del crimen.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas la encargada de realizar los peritajes y continuar con las investigaciones para determinar la mecánica del ataque e identificar a los posibles responsables.

Pese al despliegue de seguridad implementado en calles cercanas y distintos puntos del municipio, hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Crimen causa alarma

El hecho generó conmoción entre vecinos del sector, quienes observaron durante varias horas la presencia de patrullas, unidades de emergencia y personal ministerial en la zona.

Habitantes señalaron su preocupación por los hechos violentos registrados recientemente y pidieron mayor vigilancia, especialmente en áreas habitacionales donde viven adultos mayores.